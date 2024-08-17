Комитет ВР по нацбезопасности в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать определенную категорию украинских мужчин.

Мобилизация в Украине продолжается. Министерство обороны поддержало законопроект №11391, который предлагает возобновить отсрочку от мобилизации для лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Об этом свидетельствует информация от Минобороны.

В ближайшее время Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке рассмотрит изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Предлагаемые изменения предполагают расширение категории военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Это касается лиц, чьи близкие родственники, в частности родные (полнородные или неполнородные) братья или сестры, погибли или пропали без вести во время боевых действий.

В предыдущей редакции закона о мобилизации предполагалось, что от мобилизации освобождаются военнообязанные, чьи близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий. Однако в процессе дальнейших изменений в закон слова "(неполнородный) брат/сестра" были изъяты. В результате окончательная правка убрала запрет на мобилизацию для братьев погибших, если те не являются полнородными.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №113911, который предлагает исправить ситуацию с изъятием отсрочки от мобилизации для лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести. Именно рассмотрение этого законопроекта в комитете анонсировал Федиенко.

Министерство обороны в своем заключении по законопроекту подтвердило поддержку изменений, которые возобновят отсрочку для лиц, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести.

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