Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обожает завтраки на основе лаваша и на этот раз предложил украинцам новое интересное сочетание.
Такой завтрак готовится за считанные минуты, а получается не только невероятно вкусным, но и полезным и питательным.
Для приготовления завтрака из лаваша "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- лаваш круглый – 1 шт.
- яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.
- тунец консервированный
- фасоль консервированная
- помидор
- лук
- сыр (моцарелла или другой)
- соль, перец, любимые специи – по вкусу
- кинза
- растительное масло
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит салат. Для этого смешиваем немного консервированного тунца, фасоли, нарезанный помидор, лук, кинзу, специи и заправляем растительным маслом.
Моцареллу нарезаем или рвём руками на кусочки. Вареное яйцо разрезаем на пластинки.
Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво собирает лаваш: на одну половину выкладывает немного сыра, салат с тунцом и фасолью, яйцо, добавляет соль и перец по вкусу, сверху еще немного сыра, а затем складывает лаваш пополам, как на видео.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лаваш на среднем огне, чтобы он стал золотистым и хрустящим.
По желанию сверху на лаваш "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет несколько кусочков авокадо, украшает листьями кинзы – и завтрак готов.
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