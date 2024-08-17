Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить оригинальный, максимально вкусный и полезный завтрак на основе лаваша.

Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обожает завтраки на основе лаваша и на этот раз предложил украинцам новое интересное сочетание.

Такой завтрак готовится за считанные минуты, а получается не только невероятно вкусным, но и полезным и питательным.

Для приготовления завтрака из лаваша "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

лаваш круглый – 1 шт.

яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.

тунец консервированный

фасоль консервированная

помидор

лук

сыр (моцарелла или другой)

соль, перец, любимые специи – по вкусу

кинза

растительное масло

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит салат. Для этого смешиваем немного консервированного тунца, фасоли, нарезанный помидор, лук, кинзу, специи и заправляем растительным маслом.

Моцареллу нарезаем или рвём руками на кусочки. Вареное яйцо разрезаем на пластинки.

Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво собирает лаваш: на одну половину выкладывает немного сыра, салат с тунцом и фасолью, яйцо, добавляет соль и перец по вкусу, сверху еще немного сыра, а затем складывает лаваш пополам, как на видео.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лаваш на среднем огне, чтобы он стал золотистым и хрустящим.

По желанию сверху на лаваш "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет несколько кусочков авокадо, украшает листьями кинзы – и завтрак готов.

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