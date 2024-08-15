У себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить куриные ножки в соусе BBQ, который придаст мясу приятный кисло-сладкий вкус.

Готовится это блюдо очень просто, и весь секрет как раз в соусе. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво особенно советует подавать такие голени с рисом или картофелем в качестве гарнира, или же как самостоятельную закуску.

Для приготовления куриных ножек BBQ нам понадобятся следующие ингредиенты:

5 куриных голеней

5 полосок бекона

соль, молотый перец, сладкая паприка – по вкусу

20 г растительного масла

150 г соуса BBQ

50 г сливочного масла

50 г сахара ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует использовать коричневый)

2 ст.л. меда

15 г острого соуса (шрирача или любого другого)

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво зачищает косточки голеней, как на видео, и заворачивает верхнюю часть без мяса в фольгу.

Маринуем куриные ножки, хорошо смазывая их смесью масла с солью, молотым черным перцем и сладкой паприкой. После этого мясную часть ножек "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво аккуратно обертывает полосками бекона и присыпает сверху паприкой.

Запекаем голени в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

Тем временем готовим соус. В ковше "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает соус BBQ с сахаром, медом, острым соусом и сливочным маслом, ставит на огонь и доводит эту смесь до кипения.

Запеченные голени сверху щедро смазываем соусом и отправляем обратно в разогретую до 180 градусов духовку еще примерно на 5-10 минут, чтобы соус схватился и больше не прилипал к пальцам.

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