Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитного пирога с картофелем и мясом. Он также может быть закуской к основному блюду на уже, поэтому является универсальним перекусом.

Ингредиенты для теста:

Молоко — 200 мл

Сахар — 10 г

Соль — 5 г

Мука — 360 г

Быстрорастворимые дрожжи — 5 г

Подсолнечное масло — 30 мл

Дополнительно:

Желток — 1 шт.

Молоко — 10 мл

Ингредиенты для начинки:

Отварной картофель — 500 г

Говяжий фарш — 500 г

Лук — 3 шт.

Соль, перец — по вкусу

Масло для жарки

Процесс приготовления:

В глубокой миске смешайте теплое молоко с сахаром, добавьте муку, дрожжи и соль. Замесите мягкое тесто, добавляя подсолнечное масло. Накройте тесто полотенцем и оставьте его в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку говяжий фарш, приправьте солью и перцем, и продолжайте обжаривать, пока фарш не станет румяным.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, отварной картофель нарежьте небольшими кубиками и смешайте с обжаренным фаршем. Оставьте начинку остывать.

Разделите поднявшееся тесто на две части, при этом одна часть должна быть немного больше другой. Раскатайте большую часть теста и выложите её в форму для выпекания, формируя бортики. Выложите остывшую начинку на тесто ровным слоем.

Раскатайте оставшуюся часть теста и накройте ей начинку, защипнув края, чтобы начинка была полностью закрыта. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Накройте пирог полотенцем и оставьте его на 30 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.