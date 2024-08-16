Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитного пирога с картофелем и мясом. Он также может быть закуской к основному блюду на уже, поэтому является универсальним перекусом.
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 10 г
- Соль — 5 г
- Мука — 360 г
- Быстрорастворимые дрожжи — 5 г
- Подсолнечное масло — 30 мл
Дополнительно:
- Желток — 1 шт.
- Молоко — 10 мл
Ингредиенты для начинки:
- Отварной картофель — 500 г
- Говяжий фарш — 500 г
- Лук — 3 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Масло для жарки
Процесс приготовления:
В глубокой миске смешайте теплое молоко с сахаром, добавьте муку, дрожжи и соль. Замесите мягкое тесто, добавляя подсолнечное масло. Накройте тесто полотенцем и оставьте его в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку говяжий фарш, приправьте солью и перцем, и продолжайте обжаривать, пока фарш не станет румяным.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, отварной картофель нарежьте небольшими кубиками и смешайте с обжаренным фаршем. Оставьте начинку остывать.
Разделите поднявшееся тесто на две части, при этом одна часть должна быть немного больше другой. Раскатайте большую часть теста и выложите её в форму для выпекания, формируя бортики. Выложите остывшую начинку на тесто ровным слоем.
Раскатайте оставшуюся часть теста и накройте ей начинку, защипнув края, чтобы начинка была полностью закрыта. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Накройте пирог полотенцем и оставьте его на 30 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.
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