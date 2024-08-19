Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова подметила, рецепт идеально подходит для сезона томатов и позволяет насладиться их вкусом в полной мере.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом аппетитного блюда — «Томаты фаршированные по-украински». Литвинова предлагает приготовить фаршированные помидоры, запеченные в духовке с сочной начинкой.

Ингредиенты:

Помидоры — 1700−2000 г

Фарш — 600 г

Соль — 10 г

Перец, кориандр, сушеный чеснок, чили — по вкусу

Панировочные сухари — 30 г

Кинза — 100 г

Топленое масло — 20 г

Лук — 200 г

Гречка (сухая) — 40 г

Моцарелла — 100 г

Пприготовление:

Нарежьте лук и поместите его на сковороду с топленым сливочным маслом. Добавьте 2 столовые ложки воды, накройте крышкой и тушите лук на слабом огне в течение 10 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

После этого измельчите луковую массу блендером до однородного состояния. В фарш добавьте панировочные сухари, луковое пюре, мелко нарезанную кинзу и замоченную с вечера гречку.

Посолите и добавьте специи по вкусу: перец, кориандр, сушеный чеснок и чили, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. У каждого помидора срежьте верхушку и аккуратно удалите сердцевину ножом и ложкой, чтобы создать место для начинки.

Наполните каждую помидорину приготовленной начинкой, внутрь положите небольшой кусочек моцареллы. Закройте помидоры срезанными верхушками.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте фаршированные томаты в течение 45 минут, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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