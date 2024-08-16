Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась, это овощное блюдо настолько насыщенное и вкусное, что мясо не понадобится.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкусное блюдо — запеканку из баклажанов и картофеля, которое обещает стать хитом этой осени. Запеканка получается невероятно нежной благодаря баклажанам и томатам, сытной за счет картофеля и сыра.

Ингредиенты:

Баклажаны — 750 г

Картофель — 250 г

Соль — 8 г

Перец — 2 г

Паприка — 3 г

Орегано — 5 г

Оливковое масло — 40 г

Томатное пюре — 200 г

Моцарелла — 200 г

Лук порей — 150 г

Процесс приготовления:

Нарежьте картофель тонкими слайсами. Баклажаны нарежьте кружочками. Чтобы убрать горечь, замочите баклажаны в холодной воде на 5 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешайте оливковое масло, соль и специи (перец, паприка, орегано) в однородную смесь. Обмажьте картофель маринадом и выложите его на противень, застеленный пергаментом. Отожмите баклажаны и смажьте их маринадом с обеих сторон.

Поместите картофель и баклажаны в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекайте 15 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, лук порей нарежьте тонкими слайсами. В форму для запекания сначала выложите баклажаны, затем слой картофеля. Добавьте в томатное пюре ½ ч. л. соли и смажьте этим соусом картофельный слой.

Выложите слой лука порей и половину натертой моцареллы. Повторите слои с оставшимися баклажанами, смажьте их томатным пюре или натертыми свежими томатами.

Запекайте запеканку в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Затем достаньте блюдо, присыпьте оставшейся моцареллой и верните в духовку еще на 15 минут, заключила "Мастер Шеф" Литвинова.

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