Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметила, ванильное печенье может долго храниться и легко готовится.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, для этого рецепта вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Ингредиенты:

180 г сливочного масла, размягченного до комнатной температуры

1 яичный белок (около 30 г)

220 г муки (около 11 столовых ложек без горки)

80 г сахарной пудры (примерно 4 столовые ложки без горки)

Ванильный сахар по вкусу

Щепотка соли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170°C, включив режим конвекции. В глубокой миске взбейте венчиком размягченное сливочное масло до кремообразной консистенции. Затем добавьте сахарную пудру, яичный белок, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Постепенно всыпьте муку в получившуюся смесь и аккуратно перемешайте с помощью силиконовой лопатки, чтобы тесто стало гладким и однородным.

Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой «закрытая звезда», советует "Мастер Шеф" Глинская. На застеленный пергаментом противень выдавите из мешка порции теста, формируя печенье желаемой формы.

Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте печенье в течение 20-22 минут, пока оно не станет золотистым.

Дайте готовому печенью остыть на противне, чтобы оно стало хрустящим и полностью сохранило свою форму, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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