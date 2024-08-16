Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети, для этого рецепта вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне.
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла, размягченного до комнатной температуры
- 1 яичный белок (около 30 г)
- 220 г муки (около 11 столовых ложек без горки)
- 80 г сахарной пудры (примерно 4 столовые ложки без горки)
- Ванильный сахар по вкусу
- Щепотка соли
Приготовление:
Разогрейте духовку до 170°C, включив режим конвекции. В глубокой миске взбейте венчиком размягченное сливочное масло до кремообразной консистенции. Затем добавьте сахарную пудру, яичный белок, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Постепенно всыпьте муку в получившуюся смесь и аккуратно перемешайте с помощью силиконовой лопатки, чтобы тесто стало гладким и однородным.
Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой «закрытая звезда», советует "Мастер Шеф" Глинская. На застеленный пергаментом противень выдавите из мешка порции теста, формируя печенье желаемой формы.
Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте печенье в течение 20-22 минут, пока оно не станет золотистым.
Дайте готовому печенью остыть на противне, чтобы оно стало хрустящим и полностью сохранило свою форму, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
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