Звезда шоу "Зважені та щасливі", блогер и диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусные сырные блины, а также томатную сальную к ним.
"Классические блины, мне кажется, по вкусу просто каждому + не забываем о сезонности и добавляем помидоры, которые сейчас очень ароматные. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять", – советует звезда "Зважені та щасливі".
Для приготовления сырных блинчиков победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:
- молоко - 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сыр твердый (жирностью до 30%) – 40 г
- овсянка плющенная перемолотая (или рисовая мука) – 50 г
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
- разрыхлитель – ¼ ч.л.
- масло оливковое – 1 ч.л.
Сначала смешиваем до однородности молоко, яйцо, измельченную овсянку и разрыхлитель. Далее победительница "Зважені та щасливі" добавляет натертый сыр, мелко нарезанную зелень и снова все перемешивает.
На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, на медленном огне жарим блины с обеих сторон до готовности.
Подавать сырные блины победительница "Зважені та щасливі" советует с томатной сальной, для которой нам понадобится:
- помидор – 100 г
- зелень (укроп или петрушка) – 20 г
- лимонный сок – по вкусу
- масло оливковое – 1 ч.л.
- соль и специи – по вкусу
Мелко нарезаем помидор из зелень, заправляем маслом, лимонным соком, солью, добавляем любимые специи и перемешиваем.
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