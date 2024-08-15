Победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко усовершенствовала рецепт классических блинов, сделав их не только вкусными, но и полезными и диетическими.

Звезда шоу "Зважені та щасливі", блогер и диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусные сырные блины, а также томатную сальную к ним.

"Классические блины, мне кажется, по вкусу просто каждому + не забываем о сезонности и добавляем помидоры, которые сейчас очень ароматные. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять", – советует звезда "Зважені та щасливі".

Для приготовления сырных блинчиков победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

молоко - 100 г

яйцо – 1 шт.

сыр твердый (жирностью до 30%) – 40 г

овсянка плющенная перемолотая (или рисовая мука) – 50 г

зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

разрыхлитель – ¼ ч.л.

масло оливковое – 1 ч.л.

Сначала смешиваем до однородности молоко, яйцо, измельченную овсянку и разрыхлитель. Далее победительница "Зважені та щасливі" добавляет натертый сыр, мелко нарезанную зелень и снова все перемешивает.

На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, на медленном огне жарим блины с обеих сторон до готовности.

Подавать сырные блины победительница "Зважені та щасливі" советует с томатной сальной, для которой нам понадобится:

помидор – 100 г

зелень (укроп или петрушка) – 20 г

лимонный сок – по вкусу

масло оливковое – 1 ч.л.

соль и специи – по вкусу

Мелко нарезаем помидор из зелень, заправляем маслом, лимонным соком, солью, добавляем любимые специи и перемешиваем.

Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыра: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал простой рецепт.