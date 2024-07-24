Приостановка войны возможна, если политики примут такое решение, однако, это будет означать спасение Путина.

Приостановка войны сыграет на руку врагу, который воспользуется передышкой для восстановления и усиления своих сил. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, единственный способ завершить конфликт — это победить российских оккупантов на поле боя.

Жданов подробно объяснил, почему Дональд Трамп не сможет завершить войну в Украине, несмотря на свои обещания: даже его приход к власти не изменит ситуацию, поскольку нет механизма для ее завершения.

"Война заканчивается только тогда, когда одна из сторон достигает своих целей. Россия стремится захватить украинские территории и заставить Украину отказаться от них, что невозможно, так как изменить Конституцию и вычеркнуть эти территории нельзя, а цивилизованный мир этого никогда не признает" - рассказывает эксперт.

Жданов также подчеркнул, что приостановка войны возможна, если политики примут такое решение. Однако, это будет означать спасение Путина, у которого дела идут неважно.

"Приостановка войны сейчас необходима Путину, чтобы дать возможность российскому военно-промышленному комплексу пополнить армию техникой и вооружением. Войну на данный момент невозможно остановить, её можно завершить только на поле боя победой или поражением, и Украина надеется на победу" - заметил эксперт.

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