Муравьев на огородах и в саду нельзя однозначно назвать вредителями, но, когда их слишком много и на грядках обитают целые колонии, они могут причинить огромный ущерб.

Муравьи способны распространять по участку грибковые и вирусные заболевания. Насекомые переносят возбудителей болезни на лапках и других частях тела, заражая здоровые растения.

Опытные огородники и садоводы также знают, что муравьи перетягивают разные виды тли. Так они снабжают их новой пищей – нежными побегами растений. Они выступают и в роли их «хранителей», защищая тлю от других насекомых. Желтые муравьи разносят тлю под почвой, доставляя ее в корни растений.

«Муравьи на огороде наносят много вреда, а именно – они распространяют тлю по всем возможным растениям на вашем огороде. А тля, как вы знаете, очень быстро уничтожает молодой прирост и растение погибает», - отметил опытный хозяин и автор видеоблога с советами для огородников и садоводов «Корисне TV», решив поделиться, как можно избавиться от муравьев.

Как избавиться от муравьев на участке.

По его словам, в борьбе с муравьями эффективным средством является борная кислота.

«Борная кислота выглядит как белые кристаллы, и она растворяется только в горячей воде. Берем одну чайную ложку кислоты и добавляем ее в небольшую емкость, потом совсем немного наливаем кипяток или очень горячей воды и перемешиваем до полного растворения кристаллов», - рассказал хозяин, как сделать смесь против муравьев.

Также добавляем в средство одну чайную ложку сахара и перемешиваем до полного растворения – это то, что привлечет муравьев.

Если же раствор получился слишком густым, можно добавить еще немного воды. Если слишком жидким – еще ложку сахара и борной кислоты.

"Теперь я беру обычную крышку от бутылки, устанавливаю ее вблизи муравейника и насыпаю в нее приманку", - прокомментировал хозяин дальнейшие действия в борьбе с муравьями на участке.

Раствор начнет «действовать» уже через несколько минут, ведь муравьи очень любят сладкое. По словам автора видео, рабочие муравьи сначала сами полакомятся, а потом отнесут кусочки приманки «королеве муравьи».

«Через некоторое время она погибнет, а с ней и весь муравейник», - рассказал хозяин, что именно будет происходить.

Однако, по его словам, в этом методе очень важный нюанс. Если борной кислоты будет многовато, муравьи погибнут прежде чем угостят свою «королевую». Она останется в живых и муравьи на участке останутся.

«А если положить меньше борной кислоты, тогда наоборот муравьи не наедятся и будут еще долго бегать по вашему участку, а потом погибнут», - рассказал автор видео, призывая соблюдать пропорции, которые он назвал.

Как избавиться от муравьев на участке.

Если раствор против насекомых сделан правильно утром, то уже вечером муравьев на участке не будет.

Также хозяин отметил необходимость скрыть такую ​​приманку от гусей, кур, собак, кошек. Например, накрыть ее кирпичом – муравьи все равно найдут, как к ней подобраться.

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