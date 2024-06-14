Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 14 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 14 июня.

У нас есть способность делать то, что нам нужно, и радоваться своим достижениям.

День приходит с подарком от нумерологии. Мы получаем воодушевляющую, тихую энергию числа жизненного пути 7, Искателя.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 14 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая.

Когда жизнь становится сумасшедшей, за деревьями трудно увидеть лес.

Это были запутанные несколько недель, и теперь ясность начинает рассеивать мысленный туман, и вы можете видеть свет.

Теперь вы меньше боитесь и обладаете пониманием, которое значительно облегчает принятие решения о том, чего вы хотите или что вам нужно в жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

У тебя кровоточащее сердце, Телец, и часто люди лучше всего описывают тебя как старого добряка, поэтому, когда ты видишь, что кто-то причиняет боль, это может не давать тебе спать всю ночь, пытаясь найти способ помочь.

Вы настолько сосредоточены на проблемах других людей, что упускаете из виду свои собственные. Замечательно делать то, что можешь, но как только ты выполнил свою часть работы, ты должен отпустить ситуацию и позволить людям разобраться в своих собственных вещах.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Так много вариантов, Близнецы, и понять, следует ли вам идти направо или налево, непросто. Вы рассмотрели все возможные варианты, но даже это не проясняет для вас ситуацию.

Это тот момент, когда вам нужно перестать задавать вопросы и исследовать. Вам придется прыгнуть обеими ногами в одну и посмотреть, как пойдет. Если не получится, то меняйте. А до тех пор вы узнаете об этом только тогда, когда сделаете выбор.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Двойка Пентаклей говорит о процессе перемен, и в перевернутом положении все может быть немного непредсказуемым.

Вы можете составить план, а затем Вселенная подбросит вам крутой шар.

Вы не контролируете все результаты. За кулисами происходит множество вещей, которые раскрываются только в подходящее время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Кубков.

У тебя все получится, Лев?

Эти отношения только начинают проявлять признаки роста.

И когда вы начинаете узнавать друг друга такими, какие вы есть, это загадочный опыт, полный взлетов и падений.

Признаки обнадеживают, и по этой причине сохраняется надежда.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дурак

«Дурак» рассказывает о новых начинаниях и волнении, которое вы испытываете, когда прыгаете обеими ногами и начинаете что-то с нуля.

Всегда много чего связано с новой работой, приключениями и временем роста.

Вы беспокоитесь обо всех деталях, но не позволяйте беспокойству заставлять вас действовать слишком быстро. Уделите время подготовке и наслаждайтесь путешествием.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей.

Вы не из тех, кто настойчив, Весы, но ваша амбициозная сторона начинает проявляться. Вы можете почувствовать возможность, когда заметите ее, и ваша интуиция подсказывает вам, что нет времени ждать.

Не позволяйте своей нерешительности помешать вам воспользоваться моментом. В глубине души вы знаете, что вам нужно сделать, поэтому действуйте.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Что-то блокирует ваш потенциал. Будь то нехватка времени, негативное отношение или проблемы дома, все это мешает вам испытать ту славу, ради которой вы так усердно работали.

Ты не беспомощен, Скорпион. Используйте свою силовую сторону, чтобы работать над проблемой и решить ее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Страх может быть лжецом, Стрелец. Вы можете верить вещам, которые оно представляет, когда все, что вы видите, — это тени, лишенные силы в вашей жизни.

Столкнуться со своим страхом – это то, что вы должны сделать.

С каждым шагом вы будете видеть, что то, что вы ожидали, не произойдет, и что вы бы упустили такую ​​прекрасную возможность, если бы колебались.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Семерка Жезлов – это умение преодолевать трудности и не позволять вещам мешать вам получать от жизни то, что вы хотите.

Вы стоите перед стеной, но вместо того, чтобы пойти в обход и пойти куда-то еще, жизнь просит вас научиться взбираться на нее и развивать свой характер.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Итак, вы упустили прекрасную возможность, но это не значит, что не появится еще одна.

Не чувствуйте себя подавленным. Дайте себе время скорбеть, но не слишком долго.

Вставай и встречай новый день. Продолжайте пытаться. Придет что-то лучшее.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Удача придет к вам, Рыбы.

Враг может стать вашим другом. Потеря работы станет приобретением.

Ваш мир вот-вот перевернется. С какими бы обстоятельствами вы ни столкнулись в течение прошлого года, они пройдут полный круг.

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