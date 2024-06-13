Гороскоп на день на 13 июня, сегодня мечты совпадают с реальностью, и разницу между ними может быть трудно примирить.

Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков Зодиака составлен астрологами.

Мечты недостаточно, чтобы воплотить жизнь, которую мы хотим, в реальность — она требует последовательной работы.

Овен

21 марта – 19 апреля

Возможно, вы жаждете более счастливых дней, особенно когда дело касается ваших отношений и эмоциональных усилий, но сегодня это может закончиться неудачей. Даже если вы приложили много усилий, чтобы помочь тому, кто вам дорог, ваши усилия могут ни к чему не привести вас обоих. Выполняя свою половину работы, спросите себя: делали ли они то же самое? Если вы замечаете, что у них нет желания идти вам навстречу, возможно, пришло время направить свою энергию на что-то другое.

Телец

20 апреля-20 мая

Сейчас для вас выделены финансы, и вы можете обнаружить, что у вас нет средств, чтобы добраться туда, куда вы хотели. Другие, возможно, внушили вам нереалистичные ожидания, и под их руководством вы оказались совсем не в том месте, куда, по их словам, вы направлялись. Вместо того, чтобы поддаваться обиде, измените ситуацию и перепишите план. Не позволяйте успокаивающим словам других обмануть вас и заставить вас оказаться неподготовленными к трудностям, стоящим между вами и желаемым уровнем успеха.

Близнецы

21 мая-20 июня

Сегодня вы можете стать своим злейшим врагом, поэтому убедитесь, что вы не мешаете себе. Вероятна путаница в отношении вашей карьеры, и вы можете пропустить что-то важное, если не установите будильники и напоминания. Вы также можете чувствовать раздражительность, поэтому не забудьте сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем отправиться к кому-то из-за чего-то незначительного. Чем лучше вы подготовлены к борьбе с неудачами, проявляя дзен-настрой, тем больше у вас шансов на успех.

Рак

21 июня-22 июля

Непонимание может помешать вашему прогрессу сейчас, поэтому убедитесь, что вы и другие люди в вашей жизни находитесь на одной волне. Возможно, вы затаили обиду на кого-то за что-то, что он сделал случайно, или наоборот, и это замешательство порождает враждебность. Убежать от проблемы это точно не поможет — очистить воздух будет лучше для всех. Решите свои проблемы сейчас, чтобы они не возникли снова позже.

Лев

23 июля – 22 августа

Краудсорсинг ваших мыслей и мнений, вероятно, сейчас не пройдет успешно, поэтому помните об этом, пытаясь принимать решения. Это один из тех случаев, когда вы, вероятно, знаете себя лучше, чем другие знают вас, поэтому попытка принимать решения, основываясь на том, что сделал бы кто-то другой, может сбить вас с ритма. Хотя сейчас вы, возможно, чувствуете себя более эмоционально страстным или даже застенчивым, не позволяйте смущению или страху разочаровать других удержать вас от того, чего вы действительно хотите.

Дева

23 августа-22 сентября

Ваши жизненные цели могут мешать некоторым важным отношениям. Возможно, в последнее время вы ведете себя как трудоголик, создавая дистанцию ​​между собой и людьми, которые вас любят, даже если вы делаете все это для них. Хотя они, вероятно, ценят все, что вы им предоставляете, они также хотят лично почувствовать вашу энергию и провести с вами время. Освободитесь от необходимости постоянно добиваться успехов и убедитесь, что вы находите время для общения с теми, кто для вас важен.

Весы

23 сентября-22 октября

Сегодня может быть трудно объясниться, что приводит к недопониманию и различным ожиданиям. Кто-то может давать вам инструкции, которым нужно следовать, или просто сообщать какую-то идею, и в конечном итоге разочароваться в вашем ответе. Четкое общение и наличие реалистичного графика того, сколько времени займет все, поможет вам избежать обид и споров. В конце концов, знайте, что вы не можете угодить всем. Вы не умеете читать мысли — общение — улица с двусторонним движением!

Скорпион

23 октября-21 ноября

Ваша вера в других сегодня может пошатнуться, особенно если вы относитесь к вещам более серьезно, чем они. Убедитесь, что вы соответствуете своим ожиданиям, потому что прямо сейчас у вас есть потенциал потерять хладнокровие на рабочем месте или в групповых проектах. В конечном счете, у вас нет возможности контролировать действия других людей, поэтому, если они не выполняют свою часть сделки, просто отпустите ситуацию и двигайтесь в своем направлении.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Прожить свою жизнь ради других людей сложно, и сегодня вы можете воочию понять, почему это правда. Другие люди — возможно, соседи по комнате или члены семьи — могут попытаться заставить вас соответствовать тому, чего они хотят от вас в вашей жизни. Прежде чем взять на себя обязательства, вы должны спросить себя, ваша ли это мечта или их мечта. Общайтесь с другими, когда они выходят за ваши границы — любые цели, которые вам не резонируют, следует оставить в покое.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы не можете ожидать увидеть прогресс там, где вы не были последовательны. Точно так же вы не можете ожидать, что раны заживут, если вы продолжаете снова открываться боли. Если ваши постоянные усилия направлены на отношения или действия, которые наносят вам вред, пришло время исправить это и перенаправить свое внимание. Как только вы сможете начать переносить свое постоянное внимание на кого-то или что-то, что питает вас, а не отнимает у вас, вы увидите, что не все должно быть трудным.

Водолей

20 января – 18 февраля

Если вы не обращаете внимания на то, куда сегодня идут ваши деньги, они могут просто исчезнуть. Вполне возможно, что вы потеряете деньги из-за того, что вас обманули или запутали, или вы можете не знать, что находится на вашем банковском счете, и в конечном итоге вы получите овердрафт, когда вы меньше всего этого ожидаете. Внимательно просмотрите свои счета — как только вы убедитесь, что нет неожиданных счетов и нет мошенников, влияющих на ваш денежный поток, вы сможете вздохнуть легче, зная, что вам нужно контролировать только свои собственные тенденции к расходам.

Рыбы

19 февраля-20 марта

У вас могут быть двоякие мнения прямо сейчас, но быть нерешительным — это нормально. Вы с большей вероятностью пожалеете о том, что взяли на себя обязательство, чем о том, что ждали день, чтобы обдумать свои варианты. Сейчас может быть трудно осознать свои чувства, и, приняв решение, вы можете понять, что хотите вернуться к другому варианту, но тогда будет слишком поздно. Потратьте время, необходимое для того, чтобы принять правильное решение с первой попытки.

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