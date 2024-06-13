Об этом рецепте завтрака известная украинская шеф-повар говорит как об идеальном, ведь готовить его легко, а результат будет и полезным, и вкусным.

Этот рецепт, говорит шеф-повар Валентина Кущ, пользуется большой популярностью среди американских фудблогеров, пишет Politeka.net.

«И это действительно идеальный завтрак. Легко готовить, минимум ингредиентов, полезно и конец как вкусно. Скажу сразу, это точно будет готовиться еще не раз у нас дома, а это уже заявочка на успех», - отметила Валентина на своей странице в Инстаграм.

Итак, шеф-повар предлагает приготовить на завтрак сырный лаваш. Ингредиенты нужны следующие: сыр кисломолочный – 300 гр и всего два яйца.

«Я добавила по желанию соль, перец, сухой чеснок, копченую паприку. Можно добавить ароматные сухие травки. Но это все по желанию», – подчеркнула кулинар.

Рецепт идеального завтрака.

Сыр нужно просто соединить с яйцами и перебить ингредиенты блендером. Добавляем специи, выливаем смесь на противень с пергаментом и запекаем при температуре 180 примерно минут 30-40.

«Должен подрумяниться», – уточнила Валентина.

Рецепт идеального завтрака.

Также шеф-повар поделилась советами по выпеканию лаваша. Смесь необходимо выложить на противень равномерно, потому что там, где слишком тонкий слой, будет крошиться.

«Не перепекайте, потому что будет ломаться», – предупредила кулинар.

Теплый сырный лаваш снимаем с пергамента, смазываем любимым соусом и добавляем овощи по желанию.

В качестве начинки Валентина использовала нарезанный огурец, сладкий перец, помидор и креветки, а также крем-сыр и шпинат.

Рецепт идеального завтрака.

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