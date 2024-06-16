Этот ароматный, полезный и вкусный завтрак из яиц по рецепту Эктора Хименеса-Браво можно приготовить в считанные минуты, пишет Politeka.net.
«Завтрак на лаваше за 10 минут», – отметил Эктор на своей странице в Инстаграм, рассказывая о рецепте.
Ингредиенты нужны такие: лаваш круглый – 1 шт., тунец консервированный – пол банки, лук – 20 г, яйца – 3 шт., шпинат – 1 пучок, сыр моцарелла – 200 г, руккола – для украшения.
Круглый лаваш выкладываем в форму для запекания. Далее выкладываем шпинат, добавляем измельченный тунец, кружочки лука.
Рецепт завтрака с яйцами.
Рецепт завтрака с яйцами.
Вбиваем на ингредиенты три яйца и выкладываем кусочки моцареллы.
Теперь отправляем завтрак в духовку.
«Запекаем блюдо при 180 градусах, как обычно. Стабильность – наше все», - пошутил Хименес-Браво.
По словам ресторатора, достаточно будет всего 10 минут.
Рецепт завтрака с яйцами.
Нарезаем завтрак, как пиццу, украшаем рукколой и наслаждаемся!
«Полезный рецепт! Возьму на заметку»,
«Это реально вкусно»,
«Интересно, буду готовить»,
«Это капец, как вкусно» , – комментируют рецепт завтрака подписчики на страницу Эктора Хименеса-Браво.
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