Если вы устали от каш, бутербродов и хлопьев на завтрак, любите яйца, но надоел омлет этот рецепт, который поделился ресторатор Эктор Хименес-Браво обязательно пригодится.

Этот ароматный, полезный и вкусный завтрак из яиц по рецепту Эктора Хименеса-Браво можно приготовить в считанные минуты, пишет Politeka.net.

«Завтрак на лаваше за 10 минут», – отметил Эктор на своей странице в Инстаграм, рассказывая о рецепте.

Ингредиенты нужны такие: лаваш круглый – 1 шт., тунец консервированный – пол банки, лук – 20 г, яйца – 3 шт., шпинат – 1 пучок, сыр моцарелла – 200 г, руккола – для украшения.

Круглый лаваш выкладываем в форму для запекания. Далее выкладываем шпинат, добавляем измельченный тунец, кружочки лука.

Рецепт завтрака с яйцами.

Рецепт завтрака с яйцами.

Вбиваем на ингредиенты три яйца и выкладываем кусочки моцареллы.

Теперь отправляем завтрак в духовку.

«Запекаем блюдо при 180 градусах, как обычно. Стабильность – наше все», - пошутил Хименес-Браво.

По словам ресторатора, достаточно будет всего 10 минут.

Рецепт завтрака с яйцами.

Нарезаем завтрак, как пиццу, украшаем рукколой и наслаждаемся!

«Полезный рецепт! Возьму на заметку»,

«Это реально вкусно»,

«Интересно, буду готовить»,

«Это капец, как вкусно» , – комментируют рецепт завтрака подписчики на страницу Эктора Хименеса-Браво.

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