Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков Зодиака составлен астрологами.

Следование своим сердцам сегодня является практически обязательным требованием!

Овен

21 марта – 19 апреля

Интуиция теперь ваш лучший друг, и вы можете улучшить свою удачу, просто следуя за ее вибрациями. Хорошо дать себе пространство для спонтанности; Хотя это может быть сложно сделать во время напряженного рабочего дня, постарайтесь провести некоторое время на природе или побаловать себя творческим самовыражением. Планеты побуждают вас творить сегодня, даже если вы обычно не обладаете художественными способностями. Это может быть картина, торт или поздравительная открытка для близкого человека. Не замыкайте себя в рамки!

Телец

20 апреля-20 мая

Пришло время смахнуть пыль с паутины в вашем доме, переставив и украсив его по своему усмотрению. Возможно, вам какое-то время нравилось обустройство вашего жизненного пространства, но внезапно Вселенная приглашает перемены в ваше окружение. Сотрудничать с другими в этом вопросе разумно, поэтому, если кто-то захочет прийти и помочь, он доставит вам удовольствие и смех во время совместной работы. Подумайте о том, чтобы потом угостить их едой или кофе, чтобы поблагодарить их и поддержать поток положительной энергии!

Близнецы

21 мая-20 июня

Атмосфера подходит для того, чтобы вы могли продемонстрировать свой ум на рабочем месте и получить признание всех своих умственных способностей. Ваше чувство гордости глубоко связано с вашими коммуникативными способностями и способностью работать с другими. Будьте скромны, принимая внимание дня, но осознавайте, что вы заслуживаете его своими усилиями. Ваше финансовое положение сейчас также может казаться более стабильным, и чем лучше ваше эмоциональное состояние, тем лучше, вероятно, будет выглядеть ваш банковский счет.

Рак

21 июня-22 июля

Вы заряжаетесь всей лунной энергией в воздухе и, возможно, будете вынуждены искать новые каналы дохода. Следуйте своим инстинктам, даже если вы их не понимаете, потому что ваша вера ведет вас к более простой жизни. Хотя сейчас вы более чувствительны к критике, помните, что вам не нужно менять себя, чтобы соответствовать чужому шаблону. Не принимайте близко к сердцу чье-либо мнение, но спросите себя, пытаются ли они помочь или проецируют собственную неуверенность.

Лев

23 июля – 22 августа

Пришло время разыграть свои карты поближе и позволить себе пока уйти. У вас может быть что-то, чего хотят другие, и их ревность одновременно повышает вашу самооценку и делает вас немного подозрительным. Осознайте свое эго, потому что вы можете почувствовать себя особенно достойным и начать вымещать свое разочарование на других. Подумайте дважды, прежде чем хвастаться или критиковать, и старайтесь найти баланс между уверенностью и смирением, не отклоняясь слишком далеко в ту или иную сторону.

Дева

23 августа-22 сентября

Отношения могут стать для вас источником щедрости и удовольствия сейчас, и вы с меньшей вероятностью будете чувствовать неловкость или неуверенность в общении с другими. Струны вашего сердца крепко привязаны к людям, которых вы любите, и воспоминания, которые вы оставляете сегодня, могут остаться с вами на всю оставшуюся жизнь. Особенно, если в последнее время ваши связи были сосредоточены на физической активности или тривиальных дебатах, переключение внимания на эмоционально вовлеченные и заботливые взаимодействия может укрепить все ваши отношения.

Весы

23 сентября-22 октября

Сейчас вы носите свои эмоции на рукаве, и вам не принесет пользы попытка скрыть то, что на самом деле у вас на уме. Вам трудно сдержать проявления своих чувств, когда они готовы вырваться из вас — особенно по отношению к друзьям и коллегам. Хотя не рекомендуется выражать свои мысли таким образом, чтобы причинить боль другим, если есть что-то, что вам действительно нужно выбросить из груди, то сейчас самое подходящее время.

Скорпион

23 октября-21 ноября

Вся ваша смелость и огонь сейчас направлены на вашу карьеру, даже если ваше сердце может быть где-то в другом месте. Внутри вы мечтаете о местах, куда вас приведут ваши амбициозные действия и преданность делу, и это пронзительное желание реализовать себя в карьере постоянно подпитывает вашу страсть. Проявив творческий подход и объединив свои большие мечты с острым вниманием сейчас, вы сможете сделать конкретные шаги к карьере, которая удовлетворит как ваше чувство безопасности, так и приключений.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Что-то или кто-то может беспокоить вас сегодня, хотя это может быть не то или кто-то, чего вы ожидаете. Это не предназначено для того, чтобы побудить вас вернуться к токсичным отношениям или какой-либо ситуации, но если есть кто-то, кого вы не видели какое-то время, и кто продолжает появляться в ваших мыслях, возможно, пришло время протянуть руку и восстановить связь. Прошлые интересы и отношения возвращаются, чтобы напомнить вам, что вам в них нравилось.

Козерог

22 декабря – 19 января

Будьте осторожны, чтобы в это время не стать одержимым или созависимым, потому что может быть легко и естественно увлечься кем-то другим, полностью забывая о себе и других людях, которые важны для вас! В последнее время вы можете чувствовать себя связанным с одним человеком, будь то близкий друг, брат или сестра или романтический партнер. Приложите дополнительные усилия сегодня, чтобы выразить свою признательность другим людям, которые рядом с вами, и вы можете получить от них возможность в ответ.

Водолей

20 января-18 февраля

Возможно, сегодня у вас будет больше желания пустить корни и взять на себя обязательства. Хотя в последнее время вы, возможно, позволяли вещам оставаться плавными и непостоянными, теперь вам будет легче стать серьезным с тем, что, как вы знаете, подходит именно вам. Возможно, вас все еще трудно удержать, но вы готовы пойти ва-банк на те вещи, которые по-прежнему дают вам свободу. Финансовые возможности также становятся более доступными, если вы не слишком заняты этими обязательствами!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Действия, которые вы предпримете сейчас, напрямую повлияют на ваше будущее, и вы это знаете. Это убеждение поможет вам быть более преданным своему распорядку дня. Хотя не всегда легко увидеть, что нас ждет в будущем, у вас есть более четкое представление о том, каким вы хотите, чтобы оно было. Вы сами создаете свою удачу прямо сейчас, поэтому убедитесь, что ваше мышление настроено на оптимизм и уверенность.

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