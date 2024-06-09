Счастье — это послание и тема этой недели для пяти конкретных знаков зодиака, начиная с 10 по 16 июня.

Гороскоп на неделю для каждого знака Зодиака, ключ к радости всегда находится внутри вас самих.

Рыбы, Овен, Водолей, Дева и Рак — пять знаков зодиака, у которых будут лучшие еженедельные гороскопы, и здесь каждый найдет что-то для себя.

Положение Марса в Тельце идеально подходит для энергетики этой недели. Это потому, что Телец — легкое расположение для Марса.

Пришло время сосредоточиться на более прекрасных вещах в жизни и стабильно работать.

Пять знаков зодиака с лучшими гороскопами на неделю на 10 – 16 июня:

Рыбы

Лучший знак зодиака для общения: другие Рыбы.

Рыбы, первая половина этой недели будет для вас совершенно сказочной благодаря прекрасным отношениям Луны и Меркурия! Гуляйте стильно и будьте самим собой. Никто не сможет сбить вас с вашего истинного пути, если вы решите сознательно не бояться. Позитивные аффирмации определенно помогут вам в трудные времена, поэтому увеличьте количество воодушевляющих слов.

Вторая половина недели будет более острой и тяжёлой, когда отношения между Луной, Сатурном и Меркурием усложнятся. Если вам не хочется проводить время со слишком большим количеством людей, проводите время только со своими близкими друзьями или любимыми. Перезарядите свои батарейки и установите здоровые границы. У вас есть это!

2. Овен

Лучший знак зодиака для общения: Лев и другие Овны.

Овен, первая половина недели станет для вас прекрасным периодом благодаря Плутону и Марсу, особенно если вы находитесь в муках первой любви или нового романа. Дайте волю своей творческой стороне. Чем больше вы принимаете себя, тем лучше будет ваш опыт.

Во второй половине недели Луна входит в Весы, и это может принести некоторые разочарования, но всегда помните, что вы не зря находитесь в списке лучших гороскопов. Это космический способ убрать со своего пути все ненужное, чтобы не отвлекаться на ненужное и его блестки. Заземление себя посредством медитации определенно может помочь вам на этом этапе.

3. Водолей

Лучший знак зодиака для общения: Лев.

Водолей, твоя жизнь принадлежит тебе. Это послание для вас в этом сообщении. Не позволяйте никому тянуть вас за ниточки, как марионеточный спорщик (подшучивание). Если вы остаетесь заземленными внутри себя, вы всегда будете знать, как поступать правильно в отношении себя и тех, кто от вас зависит, не поддаваясь блеску и гламуру Джонсов.

Вторая половина недели будет для вас более приятной, особенно если вы воссоединитесь с любимым человеком после длительного периода времени. Даже если вы не планируете ничего особенного с другими людьми, вам рекомендуется проводить больше времени с теми, кого вы любите, вместо того, чтобы искать эмоционально неудовлетворительные приключения. Вскоре все обретет смысл, когда кусочки головоломки наконец встанут на свои места.

4. Дева

Дева, энергия этой недели для тебя просто фантастическая! Если у вас нет планов пойти в театр или посмотреть фильм на большом экране, постройте планы прямо сейчас. На этом пути вас ждут заманчивые сюрпризы. Бонусные баллы, если вы возьмете с собой всех своих близких или лучших друзей!

Вторая половина недели потребует от вас найти баланс между делами и существованием. Всякая работа и отсутствие игр серьезно притупят ваше сердце, поэтому будьте более внимательны и не позволяйте трудоголизму поглотить вас.

5. Рак

Лучший знак зодиака для общения: Рыбы.

Рак, энергия этой недели для вас связана с любовью и семьей. Если вы опираетесь на эти отношения, они укрепят вас изнутри для того, что будет дальше. Первая половина недели будет особенно острой, когда вас попросят стать лучшим командным игроком и обеспечить удовлетворение потребностей всех (включая ваши).

Вторая половина недели будет потрясающей, если вы посетите семейное собрание или свадьбу. Даже если это не так, вы найдете радость и дух товарищества в компании своих лучших друзей, особенно если вы соберетесь в доме одного человека за кружкой пива и барбекю.

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