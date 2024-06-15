В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить клубничное мороженое со сгущенкой и меренгой.

Для приготовления домашнего клубничного мороженого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

клубника – 600 г

сахар – 100 г

сливки жирностью 30-35% – 600 г

сгущенка - 1 банка (370 г)

меренга (ее рецепт ниже) – 70-80 г

Чтобы приготовить французскую меренгу, судья "Мастер Шеф" берет 70 г яичных белков (2 шт.), добавляет щепотку соли, несколько капель лимонного сока и взбивает в легкую пену. Постепенно добавляем 140 г сахарной пудры и взбиваем в глянцевую пену.

На пергамент, немного смазанный растительным маслом, тонким слоем выкладываем белковую пену и отправляем в разогретую до 100 градусов духовку на 30-40 минут – и наша меренга готова.

Клубнику "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит, примерно 70 г оставляет для декора, а остальное карамелизует. Для этого на сковороду насыпаем сахар и медленно нагреваем его до карамелизации, добавляем клубнику и на большом огне готовим 6-7 минут, помешивая.

Готовую клубничную массу перебиваем блендером до однородности или перетираем через сито.

Сливки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала сбивает миксером до мягкой пены, а затем добавляет сгущенку и перемешивает лопаткой.

В форму, в которой собираемся замораживать мороженое, выкладываем часть сливок, клубничной массы и частично их перемешиваем, далее добавляем кусочки меренги и повторяем эти слои 3-4 раза. Отправляем в морозилку на 6-7 часов – и можно наслаждаться мороженым.

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