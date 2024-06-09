Гороскоп на сегодня на 9 июня, аша эмоциональная устойчивость и внутреннее чувство ответственности сегодня особенно подчеркнуты.

Пришло время оставить наши сомнения и преодолеть наши страхи и прийти к действию.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваш язык может либо доставить вам сегодня неприятности, либо вытащить вас из трудной ситуации — ключ к достижению положительного результата будет заранее продуман. Не говорите, не подумав о том, что вы собираетесь сказать, потому что простое произнесение всего, что придет вам в голову, вероятно, заставит вас пожалеть, что вы вообще ничего не говорили. Хорошая новость в том, что это прекрасный день, чтобы строить планы с другими и попытаться закрепить некоторые идеи, которые были у вас на уме.

Телец

20 апреля-20 мая

Вы можете относительно легко достичь того, чего хотите, если сосредоточитесь на будущем, а не на прошлом. Сегодня ваша самооценка повысится, и люди могут похвалить вашу способность идти вперед и вверх. Вся эта похвала может вскружить вам голову, но не забывайте все, что вы вкладываете в свои достижения! Другие не видят всей тяжелой, закулисной работы, необходимой для достижения вашего успеха, но вы знаете, чего это стоило. Не успокаивайтесь, если не хотите перестать расти.

Близнецы

21 мая-20 июня

Возможно, ваша голова сегодня витает в облаках, поэтому постарайтесь не превращать их в дождевые тучи! Вы можете увлечься мечтами или планированием на будущее, но вы также можете попасть в яму беспокойства, которая мешает вам делать то, что вы действительно хотите делать. Не будьте настолько утомлены течением времени, что будете сидеть и беспокоиться, вместо того, чтобы ловить день. Даже если это всего лишь десять минут, сделайте что-нибудь, что заставит вас почувствовать, что вы сделали для себя что-то положительное.

Рак

21 июня-22 июля

Рискованное поведение или доведение своего тела до предела могут вас настичь. Если вы пропускаете сон ради работы или развлечений, пришло время получить столь необходимый отдых, который вы себе должны. Возможно, вам будет трудно сказать, что вы на самом деле чувствуете сейчас, и будет легко обмануть себя, заставив думать, что вы можете сделать больше, чем можете на самом деле. Забота о себе играет важную роль в вашем успехе, поэтому попросите дать вам возможность передохнуть, если вам это нужно.

Лев

23 июля – 22 августа

Кто-то может попросить вас о помощи сегодня, и вам было бы разумно предложить поддержку, потому что вы можете попросить вернуть эту услугу раньше, чем позже. В любом случае, в данном случае две головы, вероятно, лучше, чем одна. То, что вы считаете своими слабостями, на самом деле является сильными сторонами других людей, и наоборот, благодаря чему вам гораздо легче добиться положительного прогресса, когда у вас есть кто-то, кто поддержит ваши усилия. Будьте надежным другом, когда придет звонок.

Дева

23 августа-22 сентября

Честность и порядочность сейчас являются важными понятиями, и вы, возможно, больше заботитесь о своей репутации, чем когда-либо. Если вы были нечестны или уклончивы по отношению к людям в своей жизни, вам будет проще отказаться от такого поведения и начать все заново. Если вы всегда действовали добросовестно, то вы, скорее всего, пожнете плоды своих действий, особенно благодаря налаживанию связей или карьере. Хотя всегда поощряется быть лучшим человеком, сегодня действительно стоит сделать все возможное.

Весы

23 сентября-22 октября

Мир сильно притягивает вас, и вы можете мечтать о приключениях в стране, которую вы еще не посетили, о еде, которую вы не пробовали, и о вещах, о которых вы не узнали. Превратите эти мечты в доску визуализации сегодня и потратьте некоторое время на размышления о том, как их воплотить в жизнь; вам также может быть полезно привлечь друзей или партнера. Создайте небольшой фонд и пообещайте, что не притронетесь к деньгам, пока не накопите достаточно, чтобы вычеркнуть пункт из своего списка желаний!

Скорпион

23 октября-21 ноября

Вы можете серьезно задуматься о будущем и о том, что произойдет, когда вы станете старше, возможно, вас вдохновит кто-то старше вас. Это хорошее время для создания трастовых фондов или сберегательных счетов, чтобы чувствовать себя подготовленными — всего, что поможет вам пустить корни и создать безопасность. В эмоциональном смысле вы также можете захотеть поделиться с самыми близкими вам людьми и построить более крепкие и интимные связи. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности, но помогает вам расти.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Отношения между людьми в разных сферах вашей жизни могут противоречить так, как вы не ожидали. К счастью, это, вероятно, будет хорошо, и вы можете ожидать, что они будут более склонны ладить сейчас, если они этого не делали в прошлом. Кажется, что все хотят быть более зрелыми в общении с вами, и вы, возможно, тоже ведете себя более зрело. Вы осознаете преимущества обмена драмы на мир.

Козерог

22 декабря – 19 января

Пришло время ужесточить меры там, где вы расслабились, и, к счастью, вы, вероятно, наполнены большими амбициями, чем ощущали за последнее время. У вас гораздо более острый взгляд на то, что нужно исправить сейчас, как будто дымка только что рассеялась. После того, как вы выполнили некоторые настройки по дому или текущему проекту, дочитайте книгу, которую читали, или перезвоните врачу. У вас не всегда есть такая четкая концентрация на совершенствовании, поэтому воспользуйтесь этой энергией и повышайте свой уровень!

Водолей

20 января-18 февраля

Вы, вероятно, устали от того, что все кажется таким серьезным, и, возможно, вам не терпится сделать все возможное, чтобы вывести всех из состояния паники. Вы не собираетесь уклоняться от работы — вы готовы много работать, но теперь вы тоже хотите усердно играть. Уберите всю работу, которая у вас есть, а затем отстранитесь и обязуйтесь не думать и не говорить о ней до завтра.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Структуры, на которые вы привыкли полагаться, могут немного раствориться, и вам придется восстанавливать оставшиеся позади пространства. Это хорошо, потому что вы можете перестроить их так, чтобы они были более адаптированы для вас, и это поможет вам стать тем человеком, которым вы хотите быть. Эти структуры, скорее всего, связаны с вашей семьей или вашим домом, поэтому постарайтесь быть добрыми к самым близким вам людям, поскольку они, возможно, тоже приспосабливаются к этим изменениям.

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