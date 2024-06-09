Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 9 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 9 июня, несмотря на возможности дня, вы все равно можете столкнуться с дисбалансом, который потребует от вас изобретательности и быстроты принятия мер.

Этот день означает перемены, развитие талантов и способность адаптироваться к обстоятельствам.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 9 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Иерофант.

Вы любите все новое, Овен. Как первый знак зодиака, вы стремитесь к тому, чтобы все было свежим и полным жизни.

Но не все видят мир так, как вы. Трудно что-то изменить, когда привычки укоренены в камне. Ты видишь, что все нужно изменить, Овен.

И вы открыты для того, чтобы стать инициатором этого процесса.

Но власть имущие могут сопротивляться вашему мнению, и это вас расстраивает. Это может потребовать от вас терпения, но со временем вы сможете привнести новую энергию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Хотя вам нравится быть ответственным, это большая работа, и часть ее, возможно, вам даже не захочется брать на себя.

Король Жезлов предполагает, что вы берете на себя ответственность, Телец, но если вы не видите для себя выгоды, возможно, эта возможность не подходит вам или вам для нее.

Нет ничего плохого в том, что вы откажетесь от этого, особенно если совпадение не такое, каким должно быть - взаимно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Берегите себя, потому что слишком много размышлений может вызвать у вас головную боль.

Когда что-то происходит не так, как вам хотелось бы, Близнецы, это может вызвать у вас стресс, даже если вы этого не осознаете, пока не станет слишком поздно.

Сделай передышку. Сделайте что-нибудь, что поможет вам отвлечься от дел. Пусть у дня будут свои проблемы, и сосредоточьтесь на том, что вы можете решить, а не на том, чего не можете.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Подарок – это подарок, и его стоит открывать каждый день. Если вы всегда сосредоточены на том, что произошло вчера, Рак, вы будете слишком заняты, чтобы наслаждаться моментом, в котором вы находитесь сейчас.

Учитесь на ошибках прошлого. Вложите эти знания в свое сердце, и когда у вас появится возможность сделать что-то заново, найдите способ сделать выбор, который соответствует вашему пониманию того, как все работает.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Возможно, вы еще не готовы остепениться. После столь долгого одиночества вы можете быть готовы остаться в таком состоянии еще немного, чтобы заниматься тем, что вам нравится.

Пришло ваше время сиять. И с наступлением лета вы готовы принять свою свободу вместо того, чтобы всегда искать отношения, которые могут возникнуть за один день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Любовь и деньги. Неужели я прошу так много?

Ваша тяжелая работа направлена ​​на достижение и того, и другого, и вы хотите достичь баланса между работой и личной жизнью, которого всегда так трудно достичь. Дело в приоритетах, Дева, и ты это знаешь.

Вы устанавливаете их и придерживаетесь того, что, как вы знаете, ценно для вас, и отказываетесь идти на компромисс со своими принципами.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Прогресс занимает слишком много времени. У вас много дел, которые вы хотите развивать. Бизнес, растущая карьера и личная жизнь — это все, на чем вы сосредоточены сейчас.

Даже несмотря на то, что вы работаете сверхурочно и выполняете всю работу, вы все равно чувствуете, что все происходит слишком медленно. Будьте терпеливы, Весы, то, что вы делаете, требует времени.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Не каждый спор будет выигран. Вы ссорились с кем-то, пытаясь убедить его принять вашу точку зрения, но решение было найдено.

Колёса продолжают вращаться, и вы не можете придумать, как вернуть всё на круги своя. Возможно, необходим перерыв.

Вы готовы оставить эту тему. Откажитесь от белого флага капитуляции. Объяви перемирие, Скорпион.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесница.

За некоторые вещи стоит бороться. Бывают моменты, когда все, что вам хочется, — это все бросить и сдаться, но это не один из них.

Здесь многое поставлено на карту, и вы не хотите признавать поражение, когда есть шанс на победу.

Стрелец, это может быть трудно сделать, но оставайся верным своему пути и не сдавайся, пока не добьешься того, за что борешься.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Вы хотите угодить людям или поступить правильно? Иногда можно запутаться, в чем суть.

Козерог, вы можете быть склонны поддаваться давлению со стороны сверстников, хотя вам не следует этого делать. Не позволяйте желанию, чтобы другие были счастливы, вести вас в неправильном направлении.

Вы знаете, во что верите. Следуйте своим собственным убеждениям.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Вы находитесь в затруднительном положении, и трудно найти выход. Возможно, вы думаете, что выхода нет, но это может быть потому, что вы находитесь в режиме выживания.

Как только вы позволите себе расслабиться и увидите, что можете контролировать свою ситуацию, Водолей, путь очистится.

Вам будет гораздо проще разобраться, что нужно сделать, чтобы выйти из этой запутанной ситуации.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Дайте вещам шанс, но имейте предел. Вы пытались всем управлять, но теперь проблема начинает управлять вами, Рыбы.

Есть причина, по которой вы начали терять пар. Ваше сердце не в этом, потому что вы знаете, что пришло время попробовать что-то новое и позволить проблеме решиться самой.

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