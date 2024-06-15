Не нужно будет покупать дорогие сладости в магазине, если вы сможете делать сладкий перекус и дома, причем без сильных затрат.

Такие сладости получатся у каждого, главное точно знать, как приготовить вкусности к чаю или просто в качестве дополнения к другим десертам. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

150 г сахара

150 г глюкозного сиропа

70 г сливочного масла (82%)

240 г жирных сливок (33%)

Приготовление:

В большой сковороде или кастрюле смешайте сахар и глюкозный сироп, чтобы получилась однородная масса. Готовьте карамель на среднем огне, регулярно помешивая, пока температура не достигнет 180 градусов по Цельсию.

Добавьте охлажденное сливочное масло и аккуратно перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось. Параллельно разогрейте сливки в отдельной кастрюле до теплового режима, но не кипятите их.

Порциями добавляйте сливки в карамель, продолжая помешивать, пока смесь не достигнет температуры 116-120 градусов. По желанию добавьте измельченные орехи.

Выложите массу в форму, выстланную силиконизированным пергаментом, и дайте ей остыть при комнатной температуре. Поместите форму в холодильник на три часа, а затем нарежьте ириски на кусочки.

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