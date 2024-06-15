Такие сладости получатся у каждого, главное точно знать, как приготовить вкусности к чаю или просто в качестве дополнения к другим десертам. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 г сахара
- 150 г глюкозного сиропа
- 70 г сливочного масла (82%)
- 240 г жирных сливок (33%)
Приготовление:
В большой сковороде или кастрюле смешайте сахар и глюкозный сироп, чтобы получилась однородная масса. Готовьте карамель на среднем огне, регулярно помешивая, пока температура не достигнет 180 градусов по Цельсию.
Добавьте охлажденное сливочное масло и аккуратно перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось. Параллельно разогрейте сливки в отдельной кастрюле до теплового режима, но не кипятите их.
Порциями добавляйте сливки в карамель, продолжая помешивать, пока смесь не достигнет температуры 116-120 градусов. По желанию добавьте измельченные орехи.
Выложите массу в форму, выстланную силиконизированным пергаментом, и дайте ей остыть при комнатной температуре. Поместите форму в холодильник на три часа, а затем нарежьте ириски на кусочки.
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