В одном из украинских городов бойцы могут получить единовременную финансовую помощь, а их семьям будут выплачивать ежемесячную поддержку коммуналке.

В Чернигове мобилизованным гражданам Украины предусмотрены единовременные выплаты в размере 20 тысяч гривен. А семьям погибших защитников выплачивают компенсацию на коммунальные услуги в размере 500 гривен каждый месяц. Это решение было принято на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, сообщает Общественное Чернигов.

"Военные сами решают, на что тратят эти 20 тысяч гривен, или на аптечку, или на амуницию. Возможно, это не покрывает все потребности, но это значительная помощь и поддержка для тех, кто называется с 1 января. Мы не знаем точной суммы на При необходимости вносить изменения в бюджет, чтобы найти средства для покрытия этих расходов по 500 гривен на коммунальные услуги, которые получают от государства 50% компенсации за коммунальные услуги. и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

На компенсацию могут рассчитывать семьи военных, погибших в российско-украинской войне, а также бойци, погибшие или пропавшие без вести во время войны Советского Союза в Афганистане.

Программа также обеспечивает материальную помощь бойцам из Чернигова, получившим контузию, ранение или увечье в результате боевых действий.

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