Иногда, когда мы говорим об мечтательных знаках Зодиака, мы говорим о них так, как будто они несколько наивны.

Мы склонны думать, что мечтатели нереалистичны в отношении опасностей мира . Но они — одни из лучших людей.

Мечтатели видят лучшее в других, они более прощающие, принимающие и непредвзятые. Они прекрасно осознают человеческие недостатки, просто они никогда не теряют надежды или веры в то, что вещи и люди могут быть лучше.

1. ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Практически в ДНК Водолеев заложено стремление сделать мир лучше, и они склонны работать над достижением этой цели. Они принимают особенности других людей и открыты для новых идей и инноваций.

Именно Водолей первым устанавливает рекорд на марафоне. Они особенно заинтересованы в спасении планеты и оставлении после себя наследия служения. Водолеи не только идеалистичны, они креативны и способны воплотить в жизнь свои великие идеи.

2. Лев (23 июля – 22 августа)

Львы не просто идеалисты , они чрезвычайно оптимистичны. Там, где другие могут разочароваться, Львы горят желанием сделать больше.

Поскольку Львы — прирожденные лидеры, удивительно, когда они могут заставить других следовать за своим лидером и работать на общее благо. Львы энергичны, отзывчивы и лояльны — именно тот человек, которого вы хотите видеть на своей стороне, особенно когда это делается ради благого дела.

3. КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Козероги действительно знают, как воплотить свои мечты в реальность. Кажется, они способны понять не только то, что нужно сделать, но и как это сделать.

Поскольку они очень ориентированы на будущее, для них важно оставить после себя пригодный для жизни мир для будущих поколений. Козероги привыкли много работать, но когда они работают ради дела и/или улучшения мира, они могут сосредоточиться и работать еще усерднее.

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