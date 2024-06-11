В Украине произошли изменения в ценах на овощи и сезонные ягоды, выходящие в ежедневный рацион. Рассмотрим, сколько сегодня стоят эти продукты и что повлекло за собой такие изменения. Об этом сообщает EastFruit.

Цены на раннюю белокочанную капусту потеряли с 6-10 гривен за килограмм, в то время как цены на прошлогоднюю капусту упали с 8-10 гривен за килограмм до 6-10 гривен за килограмм.

Эксперты отмечают, что изменения затронули также молодой картофель, морковь и клубнику. Из-за повышения спроса на столовую свеклу продавцы были вынуждены снизить цену с 60-65 гривен за килограмм до 50-55 гривен за килограмм. Цена прошлогодней свеклы осталась стабильной на уровне 28-30 гривен за килограмм. Стоимость молодого картофеля теперь составляет в среднем 35 гривен за килограмм, что на 5 гривен меньше, чем на прошлой неделе. При этом цена на прошлогодний картофель возросла. Цены на морковь также снизились: ранняя морковь подешевела от 60 гривен за килограмм до 55 гривен за килограмм, а прошлогодняя сейчас стоит 16-23 гривны за килограмм.

Изменения коснулись и тепличных овощей. Из-за сокращения объемов предложений цены на томате значительно выросли с 50-110 гривен за килограмм до 70-110 гривен за килограмм. Огурцы тоже подорожали: их цена поднялась с 25-28 гривен за килограмм до 32-43 гривен за килограмм. В пользу томатов и огурцов цена на сладкий перец приятно удивила покупателей, потеряв со 160-175 гривен за килограмм до 110-115 гривен за килограмм.

Благодаря благоприятным погодным условиям и активному созреванию ягод цены на приятную землянику потеряли с 60-100 гривен за килограмм до 60-65 гривен за килограмм. На рынке оптовых поставок отечественной черешни, что расширило ценовую функцию на эту ягоду: теперь ее можно приобрести за 80-180 гривен за килограмм рынка вместо дополнительных 130-140 гривен за килограмм.

Цена на груши немного выросла: на прошлой неделе их можно было купить за 45-50 гривен за килограмм, теперь они стоят 50-70 гривен за килограмм.

На рынке также появилась первая голубика, которая стоит 400-420 гривен за килограмм, а свежую малину можно приобрести за 380-400 гривен за килограмм. Начался сезон арбузов, цена их составляет 35-38 гривен за килограмм, а любители еды могут приобрести этот фрукт за 50-80 гривен за килограмм.

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