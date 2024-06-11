Все знаки Зодиака могут чувствовать стыд, смущение и слабость, если позволить людям увидеть наши недостатки, но многие люди не готовы принять эти изменения.
Как только вы сможете победить свой страх и позволить себе быть уязвимыми, могут произойти великие дела.
Понять, как быть уязвимым, непросто, но независимо от того, насколько пугающим или трудным это может быть, это очень важное состояние бытия, и чем больше мы это делаем, тем лучше мы справляемся.
Итак, астрологи назвали самых уязвимых знаков зодиака.
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овен становится уязвимым, пытаясь осознать свои чувства. Неважно, чувствуют ли они грусть, безнадежность, страх, зависть, злость или одиночество — они пытаются принять то, что чувствуют, смириться с этим, увидеть свою уязвимость и позволить этим чувствам проявиться в естественным путем.
Овен старается не навязывать решение и не притворяться, что чувствует что-то более позитивное. Они остаются в настоящем моменте и правдивы в своих эмоциях.
РАК (21 июня – 22 июля)
Раки становятся уязвимыми, будучи эмоциональными и зная, когда теряют контроль над своими чувствами. Раки обладают большим сочувствием к другим людям, но им приходится работать над тем, чтобы испытывать сострадание к самим себе.
Они знают, что уязвимость — это необходимость в жизни. Эмоционально выходить из-под контроля вредно для здоровья, и необходимо найти баланс между уязвимостью и большим беспорядком.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы становятся уязвимыми, не только принимая уязвимости других людей, но и принимая свои собственные. Поскольку Рыбы склонны к творчеству и артистизму, им необходимо иметь возможность использовать свои уязвимые места, чтобы расти как художники.
Они также склонны быть очень заботливыми и заботливыми, поэтому, когда другие люди уязвимы перед ними, Рыбы предоставляют им безопасное место, где они могут сделать это.
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