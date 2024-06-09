Украинцам рассказали, кто из пенсионеров будет иметь возможность получить дополнительные 500 гривен к своей пенсии.

Индексация пенсий в июне не предполагается, однако некоторые пенсионеры все же получат увеличение выплат. Это обусловлено начислением специальных надбавок, передают в ПФУ.

Кто получит прибавку за стаж

В июне возрастут выплаты пенсионерам, которые продолжают работать. Пересчет их выплат, начатый в апреле, завершится именно в этом месяце, и надбавки за приобретенный стаж будут начислены только сейчас.

Перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). Это означает, что в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат повышенные пенсионные выплаты, а также доплату за предыдущие месяцы.

Условия для участия в перерасчете

Лицо должно иметь не менее 24 месяцев нового стажа.

Если пенсионер работал менее 24 месяцев, перерасчет возможен, если с момента назначения или последнего перерасчета пенсии прошло два года.

Обратите внимание: прибавка за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны.

Другие возможные надбавки для пенсионеров

Пенсионеры, достигшие 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные надбавки, если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривны. Размер таких надбавок следующий:

Для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен.

Для пенсионеров от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Для лиц старше 80 лет – 570 гривен.

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