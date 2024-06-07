Гороскоп на 7 июня, нам следует ожидать неожиданностей и сопротивляться навязыванию того, что сегодня не работает.

Мы можем быть злейшими врагами себе благодаря критическому взгляду и бешеному темпу наших внутренних мыслей. Это день, чтобы найти свой дзен и избежать чувства вины за то, что мы не можем контролировать.

Овен

21 марта – 19 апреля

Возможно, вы недавно открыли для себя необычный способ заработка или нашли необычное занятие, повышающее вашу самооценку, но ваши друзья могут не понимать этот новый для вас источник изобилия. Они могут быть сбиты с толку, иметь какие-то опасения или просто любопытные вопросы. Не думайте, что вам придется сегодня перед кем-то объясняться. Если это приносит вам радость и не причиняет вреда вам или кому-либо еще, то нет причин устранять это новое положительное влияние на вашу жизнь.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня на вашем рабочем месте может царить хаос, и, возможно, часть его исходит от вас. Возможно, вы пытаетесь внести слишком много изменений или ваш мозг рассеян по нескольким проектам одновременно. Убедитесь, что эти мятежные идеи о переменах и непредсказуемые методы выполнения вашей работы не заставляют других отставать. Однако, если ваши идеи действительно работают и не сбивают других с ритма, тогда смело будьте настолько разными, какими вы хотите быть сейчас!

Близнецы

21 мая-20 июня

Сегодня ваша интуиция противоречит вашим убеждениям, и может быть трудно отказаться от того, за что вы так долго держались. Однако когда перед вами то, что вам нужно знать, ничего не остается, как изменить свой первоначальный тезис. Хотя это не означает отказ от всего, во что вы верите, то, что вы узнаете сейчас, может бросить вызов идее, которую вы считали надежной. Вместо того, чтобы крепко держаться за прошлое, позвольте всему, чему вы научились, медленно проникнуть внутрь.

Рак

21 июня-22 июля

Друзья вносят изменения в картину, и это может быть что угодно, от нового места для встреч до нового члена группы, но сегодня это может вам не подойти. Вы цепляетесь за то, что вам знакомо, но иногда вам приходится идти на компромиссы ради общего блага. Если вы чувствуете, что идете в разных направлениях, возможно, именно здесь вы и разделились. Однако, если вы готовы отказаться от традиций, чтобы развиваться вместе со своими любимыми людьми, тогда пусть изменения произойдут естественным образом.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня рабочие отношения меняются, и люди, которые когда-то были врагами, могут стать друзьями или наоборот. Речь может идти об отношениях, которые у вас сложились с вашими коллегами, или об отношениях ваших коллег друг с другом. В любом случае, чувства колеблются, как песок. Возможно, вы хотите, чтобы ваша рабочая семья осталась вместе, но неудобные обстоятельства или обидные чувства могут сильно затруднить это. Примите это и постарайтесь не объединять людей, когда они пытаются исцелиться.

Дева

23 августа-22 сентября

Сегодня ваш разум работает со скоростью миллион миль в час, и вы можете обнаружить, что делаете поспешные выводы гораздо быстрее, чем находите доказательства, подтверждающие эти выводы. Прямо сейчас легко увлечься своими мыслями и создавать мысленные сценарии, но вам будет полезно не зацикливаться на негативных или мстительных сценариях. Вместо того, чтобы пытаться отомстить людям, к которым вы чувствуете пренебрежение, подождите до завтра и посмотрите, чувствуете ли вы то же самое.

Весы

23 сентября-22 октября

Существует высокая вероятность того, что неожиданная ответственность заставит вас отложить любые расслабляющие планы, которые у вас были на этот день. Если у вас выходной, вас могут вызвать по поводу работы, или кому-то из членов вашей семьи может потребоваться ваша помощь в последнюю минуту. Также возможно, что кто-то захочет получить от вас услугу, и будет сложно избежать помощи, не нарушив при этом баланс в ваших отношениях. Правильные действия помогут всем участникам!

Скорпион

23 октября-21 ноября

Если кто-то из вашего окружения ведет себя непоследовательно, возможно, вам будет сложно понять его чувства. Попытка прочитать их мысли не сработает, поэтому спросите их, что происходит сегодня. Если они по-прежнему не говорят вам, то вы либо не несете ответственности за их действия, либо они не желают смотреть в лицо проблемам и пытаться решить их по-взрослому. В любом случае, на них лежит ответственность сообщить вам, что происходит, если их что-то беспокоит.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Ваш распорядок дня непредсказуем в условиях нынешней планетарной энергии, и вам может показаться, что вам хочется жаловаться и разглагольствовать, а не пытаться двигаться вперед. Хотя излишество понятно, убедитесь, что вы не выпускаете его до такой степени, что создаете себе новые проблемы. Иногда энергию, которую мы вкладываем в выражение разочарования, когда что-то не работает, лучше потратить на то, чтобы взять себя в руки и двигаться дальше. Позвольте себе сегодня пропустить часть распорядка дня — это может облегчить задачу в долгосрочной перспективе.

Козерог

22 декабря – 19 января

Денежные вопросы сейчас могут быть проблематичными, и это не лучший день для совершения крупных или импульсивных покупок. Покупки в Интернете, где искушения процветают, могут оказаться опасным решением для вашего банковского счета, и вы можете понять, что вам не нужна эта вещь после того, как вы ее купили. Можно ходить по витринам или создавать список желаний, но если вы нажмете кнопку покупки, не имея в виду бюджет, вы можете отправить ее обратно для возврата денег!

Водолей

20 января-18 февраля

Неожиданные события дома сегодня могут заставить вас быть критичными по отношению к себе и другим. Это может проявиться в виде сломанных предметов домашнего обихода, забытых важных дел или шума, когда вы сказали, что вам нужны тишина и покой. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь спокойно передать свои чувства соседям по дому. Если они не желают учитывать вашу точку зрения, особенно если это повторяющаяся проблема, возможно, вам захочется серьезно поговорить о том, чего вы ожидаете от людей, живущих в вашем жилом пространстве.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Страхи могут закрасться и помешать вам продвинуться вперед в том, что вас недавно очень волновало. Хотя вы могли бы придумать миллион причин не делать что-то, почему бы не попытаться вспомнить, что в первую очередь привлекло вас к этому? Что вы чувствовали, когда начинали — или даже до того, как начали — и как бы вы себя чувствовали, если бы преуспели? Возвращение в уверенное свободное пространство сегодня может избавиться от навязчивых сомнений и вытеснить их из головы.

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