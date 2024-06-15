Такой рецепт хорошо разбавит стол с десертами, так как сладкие пирожные с разной начинкой лучше всего подойдут к чаю. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Шоколадное печенье для основы
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 60 г сахарной пудры
- 1 желток
- 140 г муки
- 20 г какао
- 2 г разрыхлителя
Приготовление:
Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой в течение 5 минут. Добавьте желток и перемешайте. Просейте муку, какао и разрыхлитель, затем добавьте их к масляной смеси. Замесите тесто.
Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2 часа.От теста отрывайте кусочки, раскатывайте на пергаменте и вырезайте круги диаметром 5-7 см. Уберите липкое тесто. Посыпьте печенье сахаром и выпекайте при 180°C в течение 10-12 минут.
Клубничный крем
Ингредиенты:
- 140 г клубничного пюре
- 40 г белого шоколада
- 20 г сахара
- 60 мл сливок (от 20% жирности)
- 4 г желатина, замоченного в 20 мл воды
Приготовление:
Нагрейте клубничное пюре с сахаром до кипения, дайте остыть 1-2 минуты. Добавьте желатин и перемешайте до однородности. Добавьте белый шоколад и снова перемешайте. В самом конце добавьте сливки.
Разлейте крем по формам (например, полусферы диаметром 4 см) и заморозьте до полной заморозки. Можно вылить крем в кольцо, затянутое пищевой пленкой, и затем вырезать кружочки или прямоугольники желаемого диаметра.
Мусс с маракуей
Ингредиенты:
- 130 г пюре маракуйи
- 2 г кукурузного крахмала
- 140 г маскарпоне
- 80 г сахара
- 70 г белого шоколада
- 10 г желатина, замоченного в 50 мл воды
- 170 мл сливок (от 33% жирности)
Приготовление:
Смешайте сахар с крахмалом и добавьте в пюре маракуйи. Варите смесь 30-40 секунд после закипания, затем дайте ей остыть 2 минуты. Добавьте желатин и перемешайте.
Добавьте белый шоколад и снова перемешайте. Добавьте маскарпоне и пробейте массу блендером до однородности. В отдельной миске взбейте холодные сливки до мягких пиков и соедините их с основой мусса.
Сборка пирожных
- На остывшее шоколадное печенье выложите замороженный клубничный крем.
- Сверху на клубничный крем выложите мусс с маракуйей, используя кулинарный мешок для аккуратности.
- Охладите пирожные в холодильнике или морозильнике до полного застывания мусса.
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