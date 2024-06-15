Сохраняйте рецепт сладких пирожных с шоколадным печеньем для основы, они хорошо подходят к чаю и могут заменить основные сладкие закуски.

Такой рецепт хорошо разбавит стол с десертами, так как сладкие пирожные с разной начинкой лучше всего подойдут к чаю. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Шоколадное печенье для основы

Ингредиенты:

100 г сливочного масла комнатной температуры

60 г сахарной пудры

1 желток

140 г муки

20 г какао

2 г разрыхлителя

Приготовление:

Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой в течение 5 минут. Добавьте желток и перемешайте. Просейте муку, какао и разрыхлитель, затем добавьте их к масляной смеси. Замесите тесто.

Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2 часа.От теста отрывайте кусочки, раскатывайте на пергаменте и вырезайте круги диаметром 5-7 см. Уберите липкое тесто. Посыпьте печенье сахаром и выпекайте при 180°C в течение 10-12 минут.

Клубничный крем

Ингредиенты:

140 г клубничного пюре

40 г белого шоколада

20 г сахара

60 мл сливок (от 20% жирности)

4 г желатина, замоченного в 20 мл воды

Приготовление:

Нагрейте клубничное пюре с сахаром до кипения, дайте остыть 1-2 минуты. Добавьте желатин и перемешайте до однородности. Добавьте белый шоколад и снова перемешайте. В самом конце добавьте сливки.

Разлейте крем по формам (например, полусферы диаметром 4 см) и заморозьте до полной заморозки. Можно вылить крем в кольцо, затянутое пищевой пленкой, и затем вырезать кружочки или прямоугольники желаемого диаметра.

Мусс с маракуей

Ингредиенты:

130 г пюре маракуйи

2 г кукурузного крахмала

140 г маскарпоне

80 г сахара

70 г белого шоколада

10 г желатина, замоченного в 50 мл воды

170 мл сливок (от 33% жирности)

Приготовление:

Смешайте сахар с крахмалом и добавьте в пюре маракуйи. Варите смесь 30-40 секунд после закипания, затем дайте ей остыть 2 минуты. Добавьте желатин и перемешайте.

Добавьте белый шоколад и снова перемешайте. Добавьте маскарпоне и пробейте массу блендером до однородности. В отдельной миске взбейте холодные сливки до мягких пиков и соедините их с основой мусса.

Сборка пирожных

На остывшее шоколадное печенье выложите замороженный клубничный крем. Сверху на клубничный крем выложите мусс с маракуйей, используя кулинарный мешок для аккуратности. Охладите пирожные в холодильнике или морозильнике до полного застывания мусса.

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