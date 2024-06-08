В Украине безработные граждане могут получать 12 тысяч гривен каждый месяц благодаря проекту "Армия восстановления".

Безработным украинцам предоставляется возможность зарабатывать 12 тысяч гривен ежемесячно с помощью правительственного проекта "Армия восстановления". Как это работает и что нужно знать, чтобы воспользоваться этой возможностью?

Проект Армия восстановления предназначен для привлечения безработных к выполнению общественно полезных работ, направленных на помощь стране в условиях войны. По данным правительства, в рамках этого проекта выдано 135 000 направлений для участия граждан в таких работах. Всего в течение существования проекта украинцы, временно оставшиеся без работы, заработали почти 1 миллиард гривен.

В настоящее время общественно полезные работы проводятся в 19 регионах страны, с основным объемом работ в Харьковской, Донецкой и Киевской областях. При этом военные командования вместе с администрациями определяют необходимые виды работ в каждом регионе, после чего эта информация передается в центры занятости для последующего привлечения граждан к выполнению работ.

Как принять участие в проекте?

Желающим безработным участникам проекта следует обратиться в местный центр занятости. Там им предложат одну из доступных общественно полезных работ, учитывая потребности региона и навыки соискателя. После согласования роли в проекте с кандидатом заключается трудовой контракт на период выполнения работ. Если участник работает в течение полнолуния, государство выплачивает ему по меньшей мере 12 тысяч гривен. Центры занятости часто предлагают следующие виды общественно полезных работ:

Помощь пострадавшим гражданам в результате военных действий. Распределение гуманитарной помощи и доставка.

Предоставление социальных услуг в местах, где сосредоточены внутриперемещенные лица.

Ремонт военного оборудования и сшив одежды для нужд Вооруженных сил.

Помощь в уходе за ранеными военными в специализированных заведениях.

Разборка завалов, восстановление зданий, чистка дорог и железных дорог.

Обустройство и укрепление блокпостов, укрепление помещений для укрытия.

Проект Армия восстановления не только помогает безработным получать стабильный доход во время войны, но и вносит значительный вклад в поддержку и восстановление страны. Благодаря этому проекту тысячи украинцев могут помогать своему народу и одновременно обеспечивать свои семьи.

Источник: znaj.ua

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