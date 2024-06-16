Даже если вы не любите обычную окрошку, этот рецепт вам понравится, корейский холодный суп получается очень вкусным, оригинальным и поможет освежиться.

В этот раз шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусную корейскую окрошку – холодный суп кукси.

"Не знаю, в курсе ли этого блюда коренные корейцы, ведь считается, что его придумали эмигранты из того, что было под рукой на чужбине. Но блюдо все равно очень вкусное и для жаркого лета просто огонь", - подчеркнула шеф-повар.

На три порции корейской окрошки нам понадобятся следующие ингредиенты:

телятина (или другое мясо) – 300 г

помидор – 1 шт.

огурец – 1 шт.

яйца - 2 шт

редис (не принципиально) – 3 шт.

перец чили

зубчик чеснока

уксус – 1/3 ст.л.

сахар – 2 ч.л.

лапша – 100 г

Для культи-кладки:

бульон (шеф-повар взяла из-под телятины) или вода – 0,5 л

соевый соус – 3-5 ст.л.

уксус – 0,5 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соль - щепотка

Для подачи добавляем побольше зелени: кинза, зеленый лук, мята.

Сначала отвариваем телятину.

Далее делаем кукси-мури. В бульон или воду добавляем соевый соус, уксус, сахар и соль – должна получиться кисло-солено-сладкая юшка. Отправляем ее в холодильник охлаждаться.

Овощи нарезаем как нравится. Огурцы шеф-повар нарезала кольцами и замариновала, добавив уксус, немного чеснока и перца чили.

"Для омлета я взбила яйца и пожарила на сковороде яичный блин. Затем просто его скрутила и нарезала. Лапшу готовим как указано на пачке. Можно брать рисовую, фунчозу, гречневую, удон", – объясняет шеф-повар.

Собираем все ингредиенты в тарелке, заливаем охлажденным кукси-мури, посыпаем нарезанной зеленью – и можно наслаждаться.

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