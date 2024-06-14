Если вы ищете рецепт идеального маринада для шашлыка, то это он – мясо получается максимально нежным, вкусным и ароматным.

В этот раз шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить супервкусный и сочный шашлык из свинины.

Для приготовления шашлыка на 1 кг свиного ошейка шеф-повар берет следующие ингредиенты:

лук – 500 г

помидоры – 300 г

чеснок – 1 зубчик

соль – 50 г

сахар – 25 г

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

паприка – 1 ч. л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

вода газированная – 0,5 л

Мясо зачищаем от пленок и лишнего жира, а затем нарезаем кубиками массой примерно по 40-50 граммов.

Лук нарезаем полукольцами и разминаем с сахаром и солью, чтобы он пустил сок.

В большой емкости смешиваем мясо, лук, нарезанные на кусочки помидоры, натертый чеснок, добавляем черный перец, паприку, кориандр и заливаем все газировкой. Хорошо перемешиваем и разминаем томаты.

Накрываем мясо тарелкой и прижимаем, чтобы маринад ее сверху покрыл. Отправляем в холодильник минимум на три часа, а лучше на ночь, чтобы мясо хорошо промариновалось.

Также шеф-повар дал один лайфхак, чтобы шашлык не горел в процессе жарки: не нужно поливать мясо водой, а просто немного посыпьте угли солью, это поможет равномерно распределить температуру.

Подавать шашлык шеф-повар советует вместе с маринованным луком и зеленью.

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