В этот раз шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как приготовить супервкусный и сочный шашлык из свинины.
Для приготовления шашлыка на 1 кг свиного ошейка шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- лук – 500 г
- помидоры – 300 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль – 50 г
- сахар – 25 г
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч. л.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- вода газированная – 0,5 л
Мясо зачищаем от пленок и лишнего жира, а затем нарезаем кубиками массой примерно по 40-50 граммов.
Лук нарезаем полукольцами и разминаем с сахаром и солью, чтобы он пустил сок.
В большой емкости смешиваем мясо, лук, нарезанные на кусочки помидоры, натертый чеснок, добавляем черный перец, паприку, кориандр и заливаем все газировкой. Хорошо перемешиваем и разминаем томаты.
Накрываем мясо тарелкой и прижимаем, чтобы маринад ее сверху покрыл. Отправляем в холодильник минимум на три часа, а лучше на ночь, чтобы мясо хорошо промариновалось.
Также шеф-повар дал один лайфхак, чтобы шашлык не горел в процессе жарки: не нужно поливать мясо водой, а просто немного посыпьте угли солью, это поможет равномерно распределить температуру.
Подавать шашлык шеф-повар советует вместе с маринованным луком и зеленью.
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