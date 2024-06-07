Есть определенные знаки зодиака, известные своими подлыми чертами, те, чей характер может быть более резким, чем у других.

Итак, давайте углубимся и раскроем астрологические факторы, стоящие за этими интригующими личностями.

На первом месте Скорпион.

Хотя Скорпионы известны своей глубиной, страстностью и преданностью, они также обладают печально известной язвой, когда их провоцируют. Их интенсивность может граничить с мстительностью, что делает их грозными противниками, когда им противостоят. Однако под их суровой внешностью скрывается глубокий эмоциональный ландшафт, определяющий их действия и реакции.

Козерог: холодные калькуляторы.

Их практичный характер и неустанное стремление к успеху иногда могут проявляться в безжалостности по отношению к другим. Хотя они, возможно, и не собираются быть злыми, их целеустремленная сосредоточенность на своих целях может затмить сочувствие и чувствительность в их общении.

Овен: пламенные первопроходцы.

Овен известен своей смелостью и инициативой. Однако эта же огненная энергия иногда может трансформироваться в нетерпение и импульсивность, приводящие к конфликтам с другими. Люди-Овны могут быстро впасть в гнев и не всегда учитывать последствия своих слов или действий, что зарабатывает им репутацию дерзких и агрессивных людей.

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