Популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить максимально вкусные и сочные домашние котлеты.

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"У меня есть пару секретов, наших, семейных, благодаря которым, котлетки получаются просто безумные!", – подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить сочные котлеты, берём следующие ингредиенты:

мясо нежирное - 1-1,5 кг (кулинар взяла бедро и филе индейки. Можно пополам свинину и говядину, или свинину и грудку курицы или индейки)

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

мякиш батона - 100 г (замачиваем его в молоке)

яйцо – 1 шт.

соль и перец – по вкусу

Мясо вместе с луком, чесноком и размоченным в молоке хлебом пропускаем через мясорубку. Хорошо перемешиваем фарш, добавляем соль и перец по вкусу.

Далее добавляем сырое яйцо, хорошо вымешиваем, отбиваем фарш и отправляем его в холодильник на 1-2 часа. После этого формируем котлеты, как на видео.

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла (Татьяна Юшина использует кокосовое) выкладываем котлеты, но не плотно, чтобы они жарились, а не тушились. Обжариваем котлеты на сильном огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Важно: перед тем, как будете жарить следующую партию котлет, сковороду обязательно хорошо протираем бумажным полотенцем.

Готовые котлеты кулинар перекладывает в кастрюлю, добавляет немного кипятка и дотушивает котлеты до готовности примерно 10-15 минут.

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