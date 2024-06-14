Популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить максимально вкусные и сочные домашние котлеты.
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"У меня есть пару секретов, наших, семейных, благодаря которым, котлетки получаются просто безумные!", – подчеркнула кулинар.
Чтобы приготовить сочные котлеты, берём следующие ингредиенты:
- мясо нежирное - 1-1,5 кг (кулинар взяла бедро и филе индейки. Можно пополам свинину и говядину, или свинину и грудку курицы или индейки)
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- мякиш батона - 100 г (замачиваем его в молоке)
- яйцо – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
Мясо вместе с луком, чесноком и размоченным в молоке хлебом пропускаем через мясорубку. Хорошо перемешиваем фарш, добавляем соль и перец по вкусу.
Далее добавляем сырое яйцо, хорошо вымешиваем, отбиваем фарш и отправляем его в холодильник на 1-2 часа. После этого формируем котлеты, как на видео.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла (Татьяна Юшина использует кокосовое) выкладываем котлеты, но не плотно, чтобы они жарились, а не тушились. Обжариваем котлеты на сильном огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Важно: перед тем, как будете жарить следующую партию котлет, сковороду обязательно хорошо протираем бумажным полотенцем.
Готовые котлеты кулинар перекладывает в кастрюлю, добавляет немного кипятка и дотушивает котлеты до готовности примерно 10-15 минут.
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