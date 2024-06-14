На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить домашнюю морковь по-корейски – это очень быстрая и вкусная закуска.
Чтобы приготовить морковь по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- морковь – 500 г
- соль – 0,5 ч.л.
- уксус (у меня виноват) – 2 ст.л.
- растительное масло – 4 ст.л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- сахар – 1 ч.л.
- перец черный и красный – по вкусу
- кориандр (если есть)
- мускатный орех – на кончике ножа
Готовится морковь по-корейски очень просто и быстро. Главное здесь – сладкая и хрустящая морковь. Морковь чистим от кожуры, моем и осторожно натираем на терке для моркови по-корейски.
"Можно предварительно замочить в холодной воде на час для сочности, но у меня нет времени", - рассказала кулинар.
К тертой моркови добавляем мелко натертый чеснок, соль, уксус, сахар, перец, а также, если есть, кориандр и мускатный орех для ароматности.
Растительное масло рекомендуется предварительно подогреть на сковороде и залить им морковь. Хорошо все перемешиваем, накрываем и отправляем мариноваться на 3-4 часа в холодильник – и наша морковь по-корейски готова.
"Скажу по-секрету, я ем сразу после приготовления, и получается уже вкусно) А еще не всегда подогреваю растительное масло перед добавлением, потому что забываю, и вкус совершенно не отличается", – добавила кулинар.
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