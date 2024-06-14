Морковь по-корейски – очень популярная среди украинцев закуска, ее можно купить во многих магазинах, но приготовить самостоятельно будет дешевле и вкуснее.

На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить домашнюю морковь по-корейски – это очень быстрая и вкусная закуска.

Чтобы приготовить морковь по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

морковь – 500 г

соль – 0,5 ч.л.

уксус (у меня виноват) – 2 ст.л.

растительное масло – 4 ст.л.

чеснок – 2-3 зуб.

сахар – 1 ч.л.

перец черный и красный – по вкусу

кориандр (если есть)

мускатный орех – на кончике ножа

Готовится морковь по-корейски очень просто и быстро. Главное здесь – сладкая и хрустящая морковь. Морковь чистим от кожуры, моем и осторожно натираем на терке для моркови по-корейски.

"Можно предварительно замочить в холодной воде на час для сочности, но у меня нет времени", - рассказала кулинар.

К тертой моркови добавляем мелко натертый чеснок, соль, уксус, сахар, перец, а также, если есть, кориандр и мускатный орех для ароматности.

Растительное масло рекомендуется предварительно подогреть на сковороде и залить им морковь. Хорошо все перемешиваем, накрываем и отправляем мариноваться на 3-4 часа в холодильник – и наша морковь по-корейски готова.

"Скажу по-секрету, я ем сразу после приготовления, и получается уже вкусно) А еще не всегда подогреваю растительное масло перед добавлением, потому что забываю, и вкус совершенно не отличается", – добавила кулинар.

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