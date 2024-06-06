Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 6 июня, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 6 июня.

Выполните интенсивные упражнения или сделайте то, что вы всегда хотели сделать.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 6 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Некоторые люди просто любят спорить, когда они неправы. Вы это знаете, и они тоже это знают, но это не имеет значения.

Они ссорятся так, словно дебаты — это командный вид спорта, и хотят, чтобы вы присоединились к ним.

Когда вы Овен, будут моменты, когда вы ссоритесь с другими людьми, и лучше всего соглашаться не соглашаться.

Возможно, вы не сможете выиграть каждую битву, да и зачем вообще пытаться?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Чем больше вы научитесь доверять своим инстинктам, тем скорее вы поймете, насколько легко следовать своему сердцу.

Люди смотрят на вашу жизнь со стороны. В результате их советы ограничены.

Телец, возможно, ты не сможешь увидеть то, что видят они, но ты можешь почувствовать то, чего они не могут.

Это то, что дает вам право принимать определенные решения, которые не получают поддержки со стороны ваших друзей или семьи. Но это не значит, что это не то, что вам подходит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Научитесь приспосабливаться к вашим ситуациям. Как оборотень, вы знаете, насколько важно сливаться с окружающей средой и быть гибким. Вы столкнулись с большим испытанием.

Новая вещь, которую вы хотите исследовать, — это ваше собственное сердце, Близнецы. Чтобы узнать, кто вы на самом деле, и понять свою правду, может потребоваться много времени и любопытства.

Понимание того, что вы чувствуете, и принятие мер в соответствии с этим может быть методом проб и ошибок, но как только вы это выясните, вам нужно будет внести лишь небольшие изменения, потому что вы знаете, кто вы и чего вы хотите.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Вам бы хотелось сделать все самому и не благодарить никого за сделанное, но ваши мечты сейчас для этого слишком велики.

Вам нужны друзья, Рак, семья и люди рядом с вами, которые окажут вам эмоциональную поддержку и, возможно, окажут вам несколько услуг.

Хорошо просить людей, которые вас любят, помочь, когда они могут. Это дает им возможность потратить время и понять, что вы пытаетесь сделать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.

После того, как вам несколько раз разбили сердце, вы не хотите возвращаться на сцену свиданий, даже когда чувствуете себя одиноким.

Вы осознаете, что вам кто-то нужен, но боитесь, что снова влюбитесь не в того человека, Весы.

Риск полюбить другого велик, и вы, возможно, не полностью готовы отдать свое сердце прямо сейчас. Только не закрывайте дверь перед такой возможностью.

Быть открытым. Когда придет время, ты узнаешь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Вы уперлись в стену в своем обучении. Вы развивали и совершенствовали свои навыки, но теперь достигли плато.

Вы не знаете, стоит ли вам вернуться в школу или найти новую работу. Дева, тебе сейчас просто скучно.

Вам нужно что-то свежее, чтобы привлечь ваше внимание и поставить перед вами задачу, доставляющую удовольствие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Успех приходит и уходит. У вас не всегда есть прямой путь к конечному результату.

Вы переживаете взлеты и падения на своем пути и желаете, чтобы это были только хорошие времена, Весы.

Вы растёте, преодолевая всё это, и как только достигнете конечного пункта назначения, вы поймёте, насколько стоило всё это безумие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.

Концовка, казалось, была так близка, и все же что-то случилось, и ты решил не доводить дело до конца.

Ты думал, что хочешь все отпустить и начать все сначала, но передумал, Скорпион.

Теперь вам нужно сказать своим друзьям и семье, что вы не собираетесь расставаться.

Они могут усомниться в вашем решении, но это ваша жизнь. Вы должны делать то, что у вас на сердце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Работа в группе напоминает ситуацию с ловушкой-22.

Есть люди, которые не выполняют свою часть работы и пользуются энергией других, а есть те, кто может сделать больше, чем следует, переступая границы.

С этими раздражениями можно справиться, и вы можете найти способ собрать их все вместе, Стрелец.

Возможно, хорошим началом будет сосредоточение внимания на сильных сторонах каждого и попытка избежать слабостей друг друга.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Пытаясь избежать негативных последствий, вы вообще не принимаете никакого решения.

Вы должны отделить свои эмоции от проблемы и рассматривать факты отдельно.

Если у вас нет всего, что вам нужно, Козерогу может быть трудно понять, что делать.

В конечном счете, у вас может не быть другого выбора, кроме как следовать своим инстинктам и смотреть, что произойдет дальше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Дьявол

Вы думали, что избавились от этой надоедливой вредной привычки, а затем внезапно приходит искушение, и вы скатываетесь обратно к старой рутине, которую, как вы думали, никогда больше не повторите.

Тот факт, что вы снова соскользнули в негативный паттерн, не означает, что вы не можете снова выбраться из него. Будет трудно бороться с вашим разумом, который говорит, что все в порядке, что вы ленивы или что вы неудачник. Вы однажды поставили цель и достигли ее, Водолей. Вы можете установить его снова и попасть в цель в будущем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая.

Вариантов выбора очень много, и все они кажутся правильными. Вам нужно выбрать один, и очень сложно понять, какой из них лучше.

Рыбы, ты можешь сделать только одно. Рискните и руководствуйтесь своей первой реакцией. Единственный способ узнать, что может пойти не так, — попробовать.

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