Кабачковый торт – отличная закуска, которая готовится просто, из доступных ингредиентов, а на вкус получается невероятной, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам оригинальный рецепт невероятно вкусного, нежного и полезного торта из кабачка.

Чтобы приготовить кабачковый торт, шеф-повар берет следующие ингредиенты:

кабачок – 1 кг

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст.л. (или больше)

соль – по вкусу

чеснок – 4 зуб.

крем-сыр - 400 г

йогурт или сливки – 100 г

зелень

томаты – 2 шт.

"Для начинки можно брать что угодно. Томаты, жареные грибы, лук, лосось. Для крема тоже. Крем-сыр, рикотта, йогурт, майонез", - добавила шеф-повар.

Часть кабачка натираем на мелкой терке, часть – на крупной. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы вышла жидкость. Хорошо отжимаем кабачки от лишней влаги – чем лучше вы это сделаете, тем меньше муки понадобится.

К тертым кабачкам выжимаем два зубчика чеснока, добавляем яйца, муку и перемешиваем. Масса должна быть достаточно густой, как тесто на оладьи.

Выкладываем кабачковую массу на разогретую сковороду, разравниваем и жарим блины на среднем огне до румяности с обеих сторон. Из этого количества ингредиентов получится где-то четыре блина.

"Я переворачивала с помощью тарелки. С одной стороны хорошо поджарила, перевернула на тарелку и сбросила на сковороду. Не спешите переворачивать блин, он должен хорошо поджариться на среднем огне, иначе будет рваться", - объяснила шеф-повар.

Для крема смешиваем крем-сыр со щепоткой соли, мелко нарезанной зеленью, а также сливками или йогуртом. Перемазываем кабачковые блинчики кремом и перекладываем тонко нарезанными томатами. Готовый кабачковый торт на час отправляем в холодильник – и можно наслаждаться.

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