На своей странице в Instagram ресторатор Савва Либкин показал, как приготовить ньюди – ленивые вареники по-итальянски, которые готовятся из соленого сырного теста.
Ресторатор решил добавить к ленивым вареникам шпинат, чтобы они были еще вкуснее и имели красивый яркий цвет.
В расчете на три-четыре порции ньюди нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог 9% – 300 г
- шпинат - 400 г
- пармезан – 50 г
- желтки яичные – 4 шт.
- мука (лучше брать рисовую) – 60-70 г
- соль, черный перец, мускатный орех – по вкусу
- масло сливочное – 20-30 г
- сметана и натертый пармезан для подачи
Шпинат бланшируем в двух литрах кипятка буквально 15 секунд и сразу охлаждаем его.
Чеснок нарезаем тоненькими слайсами и обжариваем на маленьком огне на оливковом масле в течение 5-7 минут до изменения цвета. После этого добавляем в сковороду бланшированный шпинат, соль, перец, мускатный орех и продолжаем готовить на малом огне еще 3-4 минуты.
Готовую шпинатную массу перебиваем блендером до однородности и оставляем охлаждаться.
Творог, шпинат, яичные желтки и пармезан перемешиваем до однородности. Затем добавляем муку и замешиваем мягкое тесто.
Из теста на припыленном муком столе делаем колбаску и нарезаем ее на кусочки массой 15-20 граммов. Из кусочков теста формируем клецки в форме веретена.
В кипящей подсоленной воде отвариваем ньюди в течение 30-40 минут, а затем выкладываем на разогретую сковороду со сливочным маслом и немного обжариваем. Подаем такие ленивые вареники вместе со сметаной и пармезаном.
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