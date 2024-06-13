В Украине ленивые вареники чаще готовят сладкими, но если вы попробуете соленую версию этого блюда, то оно станет одним из ваших любимых завтраков.

На своей странице в Instagram ресторатор Савва Либкин показал, как приготовить ньюди – ленивые вареники по-итальянски, которые готовятся из соленого сырного теста.

Ресторатор решил добавить к ленивым вареникам шпинат, чтобы они были еще вкуснее и имели красивый яркий цвет.

В расчете на три-четыре порции ньюди нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог 9% – 300 г

шпинат - 400 г

пармезан – 50 г

желтки яичные – 4 шт.

мука (лучше брать рисовую) – 60-70 г

соль, черный перец, мускатный орех – по вкусу

масло сливочное – 20-30 г

сметана и натертый пармезан для подачи

Шпинат бланшируем в двух литрах кипятка буквально 15 секунд и сразу охлаждаем его.

Чеснок нарезаем тоненькими слайсами и обжариваем на маленьком огне на оливковом масле в течение 5-7 минут до изменения цвета. После этого добавляем в сковороду бланшированный шпинат, соль, перец, мускатный орех и продолжаем готовить на малом огне еще 3-4 минуты.

Готовую шпинатную массу перебиваем блендером до однородности и оставляем охлаждаться.

Творог, шпинат, яичные желтки и пармезан перемешиваем до однородности. Затем добавляем муку и замешиваем мягкое тесто.

Из теста на припыленном муком столе делаем колбаску и нарезаем ее на кусочки массой 15-20 граммов. Из кусочков теста формируем клецки в форме веретена.

В кипящей подсоленной воде отвариваем ньюди в течение 30-40 минут, а затем выкладываем на разогретую сковороду со сливочным маслом и немного обжариваем. Подаем такие ленивые вареники вместе со сметаной и пармезаном.

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