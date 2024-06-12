Если вы любите чебуреки, но вас беспокоит количество масла, в котором они жарятся, то этот рецепт для вас – попробуйте приготовить крымскотатарские янтыки.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом замечательного крымскотатарского блюда – янтыков, похожих на чебуреки, но готовящихся на сухой сковороде без масла.

Для приготовления янтыков нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 400 г

кипяток - 250 г

растительное масло – 3 ст.л.

соль - щепотка

мясной фарш (шеф-повар взяла свинина-телятина) – 500 г

лук – 1 шт.

зелень

йогурт или сметана – 2 ст.л. (по желанию);

специи - соль, перец, немного паприки

Для теста смешиваем муку, соль, растительное масло, заливаем кипятком и осторожно перемешиваем ложкой. Когда тесто немного остынет, вымешиваем его руками. Готовое тесто слепляем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

"Тесто должно быть эластичное. Мне не хватило 1 ложки муки, но не добавляйте много! Не забивайте его!", - подчеркнула шеф-повар.

Лук или перебиваем блендером, или натираем на мелкой терке. Смешиваем фарш, натертый лук, мелко нарезанную зелень, можно добавить немного сметаны или йогурта для сочности.

Делим тесто на части примерно по 100 г, раскатываем каждую в тоненький круг, выкладываем фарш (граммов по 90) и формируем янтыки, как на видео.

Жарим янтыки на сухой сковороде без масла на огне ниже среднего до румяности с обеих сторон. Горячие янтыки смазываем сливочным маслом – и можно наслаждаться.

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