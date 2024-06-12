В этот раз победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкуснейший греческий пирог со шпинатом и сыром.

"За считанные минуты, проще не бывает, а вкусно как – не передать словами. Чрезвычайно простой рецепт, который удивит вас своей легкостью и вкусом", – советует победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления пирога "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

сыр типа Фета – 400 г

шпинат - 400 г

чеснок – 3 зуб.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 25 г

тесто слоеное бездрожжевое

лук зеленый – 100 г

соль и перец – по вкусу

желток – 1 шт. (для смазывания)

Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский мелко нарезает чеснок и обжаривает его на сливочном масле, добавляет нарезанный зеленый лук, листья шпината и тушит под крышкой. Добавляем соль и перец по вкусу.

Слоеное тесто немного раскатываем и вырезаем по размеру формы, в которой вы будете готовить пирог. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский для этого использовал сковороду диаметром 27 см.

"Выкладываем тесто в форму, подворачиваем края к бортам и выкладываем нижний слой, делаем насечки", - объясняет "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Выкладываем сначала шпинатную начинку, а сверху сыр, накрываем верхним слоем теста в виде решетки и смазываем желтком. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут – и готово.

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