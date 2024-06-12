Украинский кулинарный блогер Алекс Миль на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусных, сочных и диетических рубленых котлет из куриного филе.
Такие котлетки – отличный вариант для обеда, ужина или перекуса. Рецепт очень простой и быстрый, на приготовление у вас уйдет всего 20 минут, а в результате вы получите целый килограмм вкуснейших котлет.
Для приготовления рубленых куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 40 г
- сыр твердый – 70 г
- кукуруза консервированная – 220 г (можно и без нее)
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки – 30 г
Куриное филе нарезаем ножом на мелкие кусочки. В миске смешиваем нарезанную курицу, добавляем два яйца, муку, консервированную кукурузу, натертый сыр, а также соль и перец по вкусу. Хорошо вымешиваем фарш до однородности.
На сковороду наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем.
"Вылепляем руками небольшие котлеты - главное не делайте их толстыми, иначе не пропекутся", - подчеркнул кулинар.
Жарим котлеты на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
В комментариях подписчики немного дополнили рецепт: "Рекомендую еще добавлять лук который есть, хоть зеленый, хоть репчатый, укроп зеленый и немного майонеза, это просто вкуснятина, можно язык проглотить".
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