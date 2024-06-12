Благодаря этому рецепту за 20 минут вы получите гору вкуснейших куриных котлет, а если добавите в фарш консервированную кукурузу, они станут еще более сочными.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусных, сочных и диетических рубленых котлет из куриного филе.

Такие котлетки – отличный вариант для обеда, ужина или перекуса. Рецепт очень простой и быстрый, на приготовление у вас уйдет всего 20 минут, а в результате вы получите целый килограмм вкуснейших котлет.

Для приготовления рубленых куриных котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе – 600 г

яйца – 2 шт.

мука – 40 г

сыр твердый – 70 г

кукуруза консервированная – 220 г (можно и без нее)

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки – 30 г

Куриное филе нарезаем ножом на мелкие кусочки. В миске смешиваем нарезанную курицу, добавляем два яйца, муку, консервированную кукурузу, натертый сыр, а также соль и перец по вкусу. Хорошо вымешиваем фарш до однородности.

На сковороду наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем.

"Вылепляем руками небольшие котлеты - главное не делайте их толстыми, иначе не пропекутся", - подчеркнул кулинар.

Жарим котлеты на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

В комментариях подписчики немного дополнили рецепт: "Рекомендую еще добавлять лук который есть, хоть зеленый, хоть репчатый, укроп зеленый и немного майонеза, это просто вкуснятина, можно язык проглотить".

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