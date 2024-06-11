Такой рецепт особо полезен, если желаете сделать заготовки на будущее и вам нравится хрустящая морковь с перчинкой.

Можно сделать эту закуску довольно быстро и без особых затрат, главное правильно нарезать морковь и выбрать приправы, поделилась блогер bez_zaivyh_vytrat на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг

Сахар – 2 ч. л.

Соль – 2 ч. л.

Молотый кориандр – 1 ч. л.

Чеснок – 6 зубчиков

Подсолнечное масло – 100 мл

Столовый уксус 9% – 2 ст. л.

Красный острый перец – 1 ч. л.

Приготовление:

Вымойте и очистите 1 кг моркови. Натрите её на специальной тёрке для моркови по-корейски, чтобы получить длинные тонкие полоски. Переложите натёртую морковь в глубокую миску.

Всыпьте в морковь 2 ч. л. сахара и 2 ч. л. соли. Добавьте 1 ч. л. молотого кориандра. Выдавите 6 зубчиков чеснока и добавьте к моркови. Влейте 100 мл подсолнечного масла и 2 ст. л. столового уксуса.

В последнюю очередь добавьте 1 ч. л. красного острого перца. Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы они равномерно распределились по моркови. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 2 часа для маринования.

Достаньте миску из холодильника, перемешайте морковь ещё раз и подавайте к столу. Остатки моркови по-корейски храните в закрытой ёмкости в холодильнике до недели.

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