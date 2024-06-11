Известный украинский ресторатор Савелий Либкин поделился семейными секретами, как превратить обычные вареники с картофелем на невероятно вкусное блюдо.

В этот раз на своей странице в Instagram одесский ресторатор Савва Либкин показал рецепт вкуснейших вареников с картошкой, как готовили в его детстве.

Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко (нежирное, холодное) – 1 стакан

сливочное масло (комнатной температуры) – 30 г

желтки яичные – 2 шт.

соль - щепотка

мука пшеничная - сколько впитает тесто

Замешиваем достаточно тугое тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем отдыхать на 30 минут.

Для начинки картофель отвариваем в мундирах, охлаждаем, а затем чистим и разминаем картофелемялкой или перетираем через сито. Ресторатор советует добавлять в начинку на 0,5 кг картофеля 70 г гусиного жира и 70 г жареного лука, а также соль и перец по вкусу.

Отдохнувшее тесто очень тонко раскатываем и рюмкой вырезаем маленькие кружочки. На каждый кружочек выкладываем шарик картофельного пюре, желательно, чтобы вес начинки по отношению к тесту был 60/40. Лепим маленькие вареники, выкладываем их на припорошенную мукой дощечку и накрываем тканью.

Ресторатор рассказал, что сейчас все отваривают вареники в воде, но в его семье вареники с картошкой готовили в курином бульоне.

"Бульон после вареников больше походил на мутный, плотный, наваристый суп. А отец остатки теста жарил на масле, и полученный манделах заливал куриным бульоном, получался такой себе еврейский суп", - вспоминает Савва Либкин.

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