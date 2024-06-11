Этот салат с баклажанами, курицей и нежным соусом отлично подойдет даже для праздничного стола, ведь получается невероятно вкусным, красивым и оригинальным.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить оригинальный и супервкусный салат с баклажаном и курицей, а также полезный соус а-ля майонез для заправки.

Для салата нам понадобятся такие ингредиенты:

баклажан - 2 шт.

куриное филе бедра – 4 шт.

зернышки граната - 50 г

орехи жареные – 30 г

соль и перец, щепотка кориандра

зубчик чеснока

Для соуса, который заменит обычный майонез, берем:

яйца – 3 шт.

йогурт греческий – 100 г

лимонный сок – 1 ч.л.

горчица американская – 1 ст.л.

соль, перец

зубчик чеснока

"Если не хотите возиться с соусом (хотя готовить его очень легко), можете заменить майонезом. Будет очень вкусно", - добавила шеф-повар

Баклажаны нарезаем вдоль на тонкие слайсы и сразу солим, чтобы убрать горечь. Далее обжариваем баклажаны на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Курицу отвариваем. Чтобы мясо было сочным, бросаем филе в кипяток и варим 15-20 минут в зависимости от размера, оставляем охлаждаться в бульоне, а затем разбираем на волокна.

Чтобы приготовить соус, яйца отвариваем. Блендером перебиваем до однородности вареные яйца с йогуртом, лимонным соком, горчицей, чесноком, добавляем соль и перец по вкусу.

Смешиваем куриное филе, зернышки граната, поджаренные и измельченные орехи, тертый чеснок, соль, перец, щепотку кориандра, а также соус – его количество регулируем, чтобы салат держал форму.

"Выкладываем жареные баклажаны немного друг на друга, как на видео. В середину ставим стакан. Сверху баклажанов выкладываем салат и начинаем заворачивать. Ставим в холодильник минимум на 1 час", – добавила шеф-повар.

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