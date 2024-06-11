Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить оригинальный и супервкусный салат с баклажаном и курицей, а также полезный соус а-ля майонез для заправки.
Для салата нам понадобятся такие ингредиенты:
- баклажан - 2 шт.
- куриное филе бедра – 4 шт.
- зернышки граната - 50 г
- орехи жареные – 30 г
- соль и перец, щепотка кориандра
- зубчик чеснока
Для соуса, который заменит обычный майонез, берем:
- яйца – 3 шт.
- йогурт греческий – 100 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
- горчица американская – 1 ст.л.
- соль, перец
- зубчик чеснока
"Если не хотите возиться с соусом (хотя готовить его очень легко), можете заменить майонезом. Будет очень вкусно", - добавила шеф-повар
Баклажаны нарезаем вдоль на тонкие слайсы и сразу солим, чтобы убрать горечь. Далее обжариваем баклажаны на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Курицу отвариваем. Чтобы мясо было сочным, бросаем филе в кипяток и варим 15-20 минут в зависимости от размера, оставляем охлаждаться в бульоне, а затем разбираем на волокна.
Чтобы приготовить соус, яйца отвариваем. Блендером перебиваем до однородности вареные яйца с йогуртом, лимонным соком, горчицей, чесноком, добавляем соль и перец по вкусу.
Смешиваем куриное филе, зернышки граната, поджаренные и измельченные орехи, тертый чеснок, соль, перец, щепотку кориандра, а также соус – его количество регулируем, чтобы салат держал форму.
"Выкладываем жареные баклажаны немного друг на друга, как на видео. В середину ставим стакан. Сверху баклажанов выкладываем салат и начинаем заворачивать. Ставим в холодильник минимум на 1 час", – добавила шеф-повар.
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