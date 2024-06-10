Холодный борщ – идеальное летнее блюдо, которое поможет освежиться в жаркую погоду, а по этому рецепту холодник будет максимально вкусным и легким.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного холодного борща, который заменит окрошку.

"Ну это кайф. Обожаю борщ в любых состояниях и почти во всех вариациях. Это единственное блюдо в семье, которое мы можем есть даже на завтрак", – рассказала шеф-повар.

На три порции холодного борща нам понадобятся следующие ингредиенты:

свекла - 1 большая

огурец – 1 средний

редис - 3 шт.

кефир

сметана

газированная вода

соль и перец

зубчик чеснока

зелень

курица копченая или жареная

яйца (вареные) – 3 шт.

Свеклу моем, смазываем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем примерно 1 час – 1:20.

Запеченную свеклу чистим, добавляем зубчик чеснока и кефир и перебиваем блендером. Хорошо солим и перчим, добавляем 50 г сметаны и перемешиваем. Уже перед подачей добавляем к заливке 200 г холодной газировки и немного лимонного сока по желанию.

"На 250 г запеченной свеклы я добавила 250 г кефира, 50 г сметаны и 200 воды. Регулируйте по вкусу заливку, ведь это один из самых главных компонентов", – объяснила шеф-повар.

Нарезаем огурец, редис, мясо, по желанию можно добавлять запеченный картофель. При подаче обязательно добавляем любимую зелень и отварное яйцо.

"Мясо в этом блюде не принципиально. Но мне очень нравится с копченой курицей и с жареной. Картофель не принципиален тоже. Но эти ингредиенты делают блюдо сытнее", – добавила шеф-повар.

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