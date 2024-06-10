В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного холодного борща, который заменит окрошку.
"Ну это кайф. Обожаю борщ в любых состояниях и почти во всех вариациях. Это единственное блюдо в семье, которое мы можем есть даже на завтрак", – рассказала шеф-повар.
На три порции холодного борща нам понадобятся следующие ингредиенты:
- свекла - 1 большая
- огурец – 1 средний
- редис - 3 шт.
- кефир
- сметана
- газированная вода
- соль и перец
- зубчик чеснока
- зелень
- курица копченая или жареная
- яйца (вареные) – 3 шт.
Свеклу моем, смазываем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем примерно 1 час – 1:20.
Запеченную свеклу чистим, добавляем зубчик чеснока и кефир и перебиваем блендером. Хорошо солим и перчим, добавляем 50 г сметаны и перемешиваем. Уже перед подачей добавляем к заливке 200 г холодной газировки и немного лимонного сока по желанию.
"На 250 г запеченной свеклы я добавила 250 г кефира, 50 г сметаны и 200 воды. Регулируйте по вкусу заливку, ведь это один из самых главных компонентов", – объяснила шеф-повар.
Нарезаем огурец, редис, мясо, по желанию можно добавлять запеченный картофель. При подаче обязательно добавляем любимую зелень и отварное яйцо.
"Мясо в этом блюде не принципиально. Но мне очень нравится с копченой курицей и с жареной. Картофель не принципиален тоже. Но эти ингредиенты делают блюдо сытнее", – добавила шеф-повар.
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