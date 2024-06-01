Ирина Цыбух погибла 29 мая на Харьковском направлении, недожив до своего 26-летия всего два дня. Брат Ирины опубликовал ее посмертное письмо, написанное в апреле 2023 года.

«Погибла моя дорогая сестра, подруга Чека, самый лучший человек в этом мире. Меня сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать, она оставила предсмертное письмо», – коротко прокомментировал Юрий Цыбух.

В тот день, когда Ирина написала это письмо, она была на Донетчине с разведчиками 80 ОДШБр.

«.. Решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать предсмертное письмо. Грустно, что мы проживаем настолько немощные, зависимые от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась, и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения "лайки" или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла», - писала «Чека».

Ирина отмечала, что самая высокая ценность – это свобода и благодарила себя родителей, брата, родных и друзей, которые позволяли ей быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется.

Парамедик также писала, что полномасштабная война заставила ее перестать быть рабом страхов.

«Чтобы иметь свободу, надо иметь еще другие ценности, надо понимать себя, хорошо знать, кто ты для себя есть, что такое личное счастье и как тебе до него дойти. Имея ответ на эти вопросы, самым важным остается идти. Сегодня здесь, в Донецкой области, я на пути, здесь я являюсь собой и делаю то, что хочу…», - писала Ирина Цыбух.

Медик и журналистка также писала, что ей жалко умереть, потому что наконец-то она живет той жизнью, которую хотела бы.

«…Чтобы иметь силу быть свободным человеком, нужно быть смелым. Ибо только смелые имеют счастье, и лучше умереть бежа, чем жить гния. Будьте достойны подвигов наших героев, не грустите, будьте смелыми», - говорится в письме Ирины.

Также медик поблагодарила каждого, кто любил и поддерживал ее.

«Сегодня все позади, моя жизнь закончилась и мне важно было принять ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком. Сегодня мы работаем для героев и это хорошая возможность подтвердить свои ценности – быть действительно тем человеком…», - писала «Чека».

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