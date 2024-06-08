В этот раз победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусный и рассыпчатый плов.

Главное в приготовлении плова – набраться немного терпения и соблюдать правильную последовательность добавления ингредиентов.

Чтобы приготовить вкусный рассыпчатый плов, победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

говядина – 1,5 кг

рис басмати пропаренный – 1 кг

морковь – 600 г

лук – 600 г

барбарис сушеный – 25 г

изюм белый - 150 г

чеснок - 1 головка

острый красный перец – 2 шт.

нут консервированный – 400 гр

масло подсолнечное - 250 мл

тмин – 1 ч. л.

куркума – 1 ч. л.

чабрец – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский решил приготовить плов в казане на природе, но так же можно готовить его и дома.

Сначала сильно разогреваем казан, наливаем растительное масло и хорошо обжариваем говядину, нарезанную на кусочки среднего размера. Далее добавляем лук, нарезанный полукольцами, и жарим еще 10 минут. Добавляем морковь брусочками и готовим еще около 15 минут.

После этого "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет к мясу с овощами воду и дает ей покипеть в течение 25 минут. Затем добавляем соль и перец по вкусу, а также половину специй (зиры, куркумы и чабреца).

Следующий шаг – засыпаем рис и разравниваем его, добавляем нут, изюм, барбарис, вторую половину специй, накрываем казан крышкой и готовим еще примерно 10 минут.

Далее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет в плов целую головку чеснока и разрезанный пополам перец чили, готовит еще 15 минут на малом огне – и плов готов.

Последние новости Украины:

Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.

Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.

Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.