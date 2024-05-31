Украинский защитник мечтает вернуться к любимой работе, строит планы на жизнь после окончания боевых действий и переживает за украинцев, которым придется привыкать к еще одним реалиям.

До полномасштабного вторжения Дмитрий Бигас до полномасштабной войны руководил кухней в одном из львовских заведений. Теперь он - солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ с позывным "Шеф", пилот дронов.

Между штурмами украинский защитник выпекает хлеб и мечтает о жизни после войны.

"Бывает, слушаешь какую-то музыку - и слезы. Я сентиментальный человек - не смотря, что боксирую. Я того не стыжусь и не скрываю, могу возле ребят всплакнуть. Когда работаешь, двигаешься, нет плохих мыслей в голове", - рассказал «Шеф» в интервью «Украинской правде».

По словам Дмитрия, если человек за что-то воюет и знает, что когда он вернется, то будет работа, что любимый человек, родители, то шансов жить гораздо больше. Также защитник признается, что каждый штурм он боится «безумно».

«Мне кажется, что среди всех – больше всего. Но есть правильная команда, я им доверяю", – признался Дмитрий.

Однако бойца беспокоит не только реальность, но и то, что будет потом. Защитник говорит, что когда вернется, должен будет забыть все, что было на фронте. Чтобы не было такого, что мол, он воевал, так что его нужно слушаться.

Бигас говорит, что беспокится за людей, которые сейчас воюют и являются именно такими. Защитник предполагает, что после войны две недели будет эйфория, а затем каждый будет заниматься своим.

«Две недели будет эйфория, все будут говорить: "Ты крутой!", а потом каждый будет заниматься своим, и сложно будет всех убедить, что ты был герой. Это как на кухне – нужно всегда вкусно готовить: не бывает, что ты вчера вкусно приготовил, сегодня – лажа, и люди все равно к тебе ходят. Так же и в военной службе: то, что было – окей, нужно продолжать жить и двигаться», - говорит Дмитрий.

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