На этот раз у себя в Instagram авторка книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить пышные оладьи на дрожжах.
"Невероятно вкусные! Вы должны их приготовить! Просто вкус детства!", – советует блогерка.
Для приготовления пышных дрожжевых оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко (теплое) – 450 г
- дрожжи – 20 г живых или 7 г сухих
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- мука – 500 г
Сначала в миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, сахар и размешиваем до растворения. Далее добавляем 150 г просеянной муки и снова размешиваем венчиком, накрываем крышкой или пленкой и оставляем на 30 минут.
После этого добавляем в тесто яйца, ванильный сахар, соль, растительное масло и оставшуюся муку (350 г). Перемешиваем до однородности, накрываем и оставляем тесто еще на 30 минут.
"После этого тесто больше не перемешивать!!!", – подчеркнула Татьяна Юшина.
Аккуратно набираем тесто столовой ложкой, смоченной в воде и выкладываем на разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарим оладьи на умеренном огне с обеих сторон. Когда перевернули оладьи, накрываем сковороду крышкой, чтобы они гарантированно пропеклись внутри.
Подавать оладьи кулинар советует со сметаной и любимым вареньем.
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