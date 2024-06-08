Чтобы оладьи каждый раз получались максимально пышными и нежными, нужно знать несколько простых, но очень важных правил замешивания теста.

На этот раз у себя в Instagram авторка книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить пышные оладьи на дрожжах.

"Невероятно вкусные! Вы должны их приготовить! Просто вкус детства!", – советует блогерка.

Для приготовления пышных дрожжевых оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко (теплое) – 450 г

дрожжи – 20 г живых или 7 г сухих

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

мука – 500 г

Сначала в миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, сахар и размешиваем до растворения. Далее добавляем 150 г просеянной муки и снова размешиваем венчиком, накрываем крышкой или пленкой и оставляем на 30 минут.

После этого добавляем в тесто яйца, ванильный сахар, соль, растительное масло и оставшуюся муку (350 г). Перемешиваем до однородности, накрываем и оставляем тесто еще на 30 минут.

"После этого тесто больше не перемешивать!!!", – подчеркнула Татьяна Юшина.

Аккуратно набираем тесто столовой ложкой, смоченной в воде и выкладываем на разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарим оладьи на умеренном огне с обеих сторон. Когда перевернули оладьи, накрываем сковороду крышкой, чтобы они гарантированно пропеклись внутри.

Подавать оладьи кулинар советует со сметаной и любимым вареньем.

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