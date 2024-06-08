Если вы любите кабачки и кабачковые оладьи, то такие блины вам очень понравятся – украинский ресторатор Савелий Либкин поделился оригинальным рецептом.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram продемонстрировал, как приготовить нежные и по-ресторанному вкусные блины из кабачка.

Для приготовления кабачковых блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки молодые – 500 г

яйца – 4 шт.

сыр пармезан – 1 ст.л.

мука – 1 ст.л.

Кабачки натираем на крупной терке, добавляем мелко натертый пармезан, яйца и немного муки и хорошо все перемешиваем. Соль добавлять на этом этапе не нужно.

Тесто для блинов из кабачка получается более жидким, чем для кабачковых оладий.

Жарим кабачковые блины как обычные на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Сковороду перед каждым блином немного смазываем растительным маслом. Ресторатор советует использовать сковороду небольшого размера, тогда блины будет легче переворачивать.

Солим кабачковые блины уже в готовом виде.

Для подачи кабачковых блинов ресторатор предлагает несколько особенно вкусных ресторанных вариантов:

добавляем кусочки слабосоленого лосося;

греческий йогурт + измельченные фисташки;

натертая, старая овечья брынза и сметана.

Украинцы в комментариях оценили такую ​​идею для завтрака:

"любимое блюдо на завтрак";

"Круто еще намазать крем-сыром сливочным, рыбка красная и кусочки авокадо. Очень вкусно";

"Замечательное блюдо! Обожаю оладьи или блины из кабачков и цуккини. Во-первых, низкокалорийные, во-вторых, очень вкусные!".

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