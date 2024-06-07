Украинский кулинарный блогер Алекс Миль на своей странице в Instagram показал, как приготовить невероятно вкусные шоколадные блинчики с творогом и вишней.
Для блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко (теплое) – 500 г
- мука – 225 г
- сливочное масло – 40 г
- какао-порошок - 40 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль - щепотка
Для вишневой начинки:
- вишни без косточек – 400 г
- сахар – 2 ст.л.
- крахмал – 2 ст.л.
Для творожной начинки:
- творог – 350 г
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- сливки или сметана – 50 г
В миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и вымешиваем венчиком до однородности. Далее добавляем половину молока и постепенно всыпаем муку с просеянным какао, вымешивая все венчиком, чтобы не было комочков.
В конце добавляем в тесто растопленное сливочное масло и оставшееся молоко и хорошо все вымешиваем.
"Рецепт настолько идеален, что получается даже первый блин", – советует кулинар.
Жарим шоколадные блины на разогретой сковороде на среднем огне примерно 1,5-2 минуты с одной стороны, а затем переворачиваем и жарим еще 15-30 секунд с другой стороны.
Чтобы приготовить вишневую начинку, к размороженным вишням добавляем сахар и крахмал, провариваем на малом огне до загустения и даем полностью остыть. Чтобы приготовить творожную начинку, просто перебиваем блендером до однородности творог со сливками, сахаром и ванилью.
"На один блинчик выложите две начинки, идеально красиво будет, если выложить их с помощью кулинарного мешка. Подгибаем края и скручиваем блинчик - и можно подавать", - добавил кулинар.
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