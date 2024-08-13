Чем уравновешеннее ваша личность, тем слабее будет реакция на изменение погодных условий, и метеозависимость будет меньше проявляться.
В борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.
Для улучшения психологического состояния следует также отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей.
Займитесь йогой или продлите ежедневные прогулки. Пребывание на свежем воздухе может значительно снизить уровень беспокойства.
Используйте любую возможность контролировать свои эмоции, по возможности не ввязывайтесь в конфликты, сглаживая ситуации.
Также важно понимать, что любое проявление метеозависимости вторично.
Изменения погоды только усугубляют наши хронические заболевания. Если вы никогда не страдали от болей в суставах, скорее всего, даже если погода изменится, они вас не будут беспокоить.
При наличии некоторых хронических заболеваний их следует лечить независимо от наличия метеозависимости. Также не забывайте о приеме поливитаминных комплексов, которые улучшат самочувствие в любую погоду.
Терапевт Белла Шурдумова добавила, что необходимо внимательно следить за уровнем артериального давления.
Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от метеозависимости - определить ее причину, проанализировать и решить провоцирующие погодой проблемы со здоровьем, и уже затем корректировать свое здоровье.
Избавиться от метеозависимости можно только укрепив иммунную систему.
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