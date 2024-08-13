Некоторые люди хотят избавиться от метеозависимости, ведь ученые давно отметили, что яркость реакции организма на колебания погодных условий напрямую зависит от его психологических особенностей.

Чем уравновешеннее ваша личность, тем слабее будет реакция на изменение погодных условий, и метеозависимость будет меньше проявляться.

В борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

Для улучшения психологического состояния следует также отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей.

Займитесь йогой или продлите ежедневные прогулки. Пребывание на свежем воздухе может значительно снизить уровень беспокойства.

Используйте любую возможность контролировать свои эмоции, по возможности не ввязывайтесь в конфликты, сглаживая ситуации.

Также важно понимать, что любое проявление метеозависимости вторично.

Изменения погоды только усугубляют наши хронические заболевания. Если вы никогда не страдали от болей в суставах, скорее всего, даже если погода изменится, они вас не будут беспокоить.

При наличии некоторых хронических заболеваний их следует лечить независимо от наличия метеозависимости. Также не забывайте о приеме поливитаминных комплексов, которые улучшат самочувствие в любую погоду.

Терапевт Белла Шурдумова добавила, что необходимо внимательно следить за уровнем артериального давления.

Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от метеозависимости - определить ее причину, проанализировать и решить провоцирующие погодой проблемы со здоровьем, и уже затем корректировать свое здоровье.

Избавиться от метеозависимости можно только укрепив иммунную систему.

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