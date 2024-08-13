Чем уравновешеннее ваша личность, тем слабее будет реакция на изменение погодных условий, и метеозависимость будет меньше проявляться.

В борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

Для улучшения психологического состояния следует также отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей.

Займитесь йогой или продлите ежедневные прогулки. Пребывание на свежем воздухе может значительно снизить уровень беспокойства.

Используйте любую возможность контролировать свои эмоции, по возможности не ввязывайтесь в конфликты, сглаживая ситуации.

Также важно понимать, что любое проявление метеозависимости вторично.

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Изменения погоды только усугубляют наши хронические заболевания. Если вы никогда не страдали от болей в суставах, скорее всего, даже если погода изменится, они вас не будут беспокоить.

При наличии некоторых хронических заболеваний их следует лечить независимо от наличия метеозависимости. Также не забывайте о приеме поливитаминных комплексов, которые улучшат самочувствие в любую погоду.

Терапевт Белла Шурдумова добавила, что необходимо внимательно следить за уровнем артериального давления.

Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от метеозависимости - определить ее причину, проанализировать и решить провоцирующие погодой проблемы со здоровьем, и уже затем корректировать свое здоровье.

Избавиться от метеозависимости можно только укрепив иммунную систему.

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